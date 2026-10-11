پخش یک فیلم خانوادگی دهه هفتاد در تلویزیون

یک توپ گمشده، پسربچه‌ای که آرام نمی‌گیرد و پدری که باید خرج خانه را دربیاورد؛ همین اتفاق‌های کوچک، از «چرخ» قصه‌ای درباره زندگی یک خانواده می‌سازد.

به گزارش تابناک، فیلم چرخ ساخته دهه هفتاد سینمای ایران در کنداکتور پخش شبکه نمایش قرار گرفت (ساعت ۲۱ و یک بامداد). این اثر روایتی خانوادگی و اجتماعی از چالش‌های زندگی روزمره، رابطه پدر و پسر و موضوع مسئولیت‌پذیری را به تصویر می‌کشد.

خلاصه داستان فیلم چرخ

ماجرای این فیلم درباره پسربچه‌ای بازیگوش و ناسازگار به نام علیرضا است. در شرایطی که پدر خانواده رنج دست‌فروشی را تحمل می‌کند و مادر زحمت خانه‌داری را می‌کشد، پدر فرزندش را در سفری نامتعارف و درون‌شهری همراه خود می‌کند. در طول این مسیر، دوست علیرضا نیز ناظر ماجراست و در پی فرصتی برای ابراز وجود می‌گردد تا اینکه جریان زندگی این سه نفر را وارد رخدادهای تازه‌ای می‌کند.

بازیگران فیلم چرخ

فیلم چرخ به کارگردانی غلامرضا رمضانی در سال ۱۳۷۶ تولید شده است. احمد جان‌محمدی، شهرام ذبیح‌پور، عباس طاهری، اعظم سلطانی، بهرام رحمانیان، میلاد مرادی باستانی، ربابه جارچی و رخشا رمضانی گروه بازیگران این اثر سینمایی را تشکیل می‌دهند.