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کد خبر:۱۳۹۸۳۲۹
کد خبر:۱۳۹۸۳۲۹
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نظرات: ۵
نبض خبر

اعلام زمان جنگ تازه ایران با آمریکا و اسرائیل در صداوسیما

کارشناس شبکه افق صداوسیما زمان جنگ تازه ایران با آمریکا و اسرائیل را پاییز 1405 با تمرکز بر آبان و آذر (پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا) اعلام کرد. ادعاهای مطرح شده در صداوسیما را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Finland
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
بسم الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
2
پاسخ
خوب خداروشکر جنگی اتفاق نمی‌افتد...
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
4
پاسخ
فقط باید گفت متاسفیم از این صدا و سبما و از این عجوبه های قرن که پیدا کرده محترمانه میگم عجوبه وگرنه صفت دیگه ای لارمه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
این درگیری این بار به خیابان های دوبی، کویت، منامه و حتی تل آویو خواهد کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
این جور برنامه ها هم خوبه. میترسن اونا
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