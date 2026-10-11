نبض خبر
اعلام زمان جنگ تازه ایران با آمریکا و اسرائیل در صداوسیما
کارشناس شبکه افق صداوسیما زمان جنگ تازه ایران با آمریکا و اسرائیل را پاییز 1405 با تمرکز بر آبان و آذر (پس از انتخابات میان دورهای کنگره آمریکا) اعلام کرد. ادعاهای مطرح شده در صداوسیما را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مصطفی خوش چشم ویدیو جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران
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فقط باید گفت متاسفیم از این صدا و سبما و از این عجوبه های قرن که پیدا کرده محترمانه میگم عجوبه وگرنه صفت دیگه ای لارمه ...
این درگیری این بار به خیابان های دوبی، کویت، منامه و حتی تل آویو خواهد کشید