اولین واکنش منتقدان جهانی به فیلم تازه مجید مجیدی

این نشریه «غذای نیمروز» را اثری تماشایی با کارگردانی مسلط و حساب‌شده توصیف کرده و از احتمال کسب جوایز جشنواره بوسان توسط مجیدی و محمد رحیمی سخن گفته است.

به گزارش تابناک، نشریه معتبر «The Film Verdict» در نقدی به قلم کلارنس تسویی، با تحسین بازگشت مجیدی به سینما، تأکید کرده که او همچنان جسارت و توانایی خود را در پرداختن به واقعیت‌های روزگار حفظ کرده است. این نشریه «غذای نیمروز» را اثری تماشایی با کارگردانی مسلط و حساب‌شده توصیف کرده و از احتمال کسب جوایز جشنواره بوسان توسط مجیدی و محمد رحیمی سخن گفته است.

از سوی دیگر، نشریه بین‌المللی «Screen Daily» نیز در نقدی به قلم الیزابت کر، تازه‌ترین ساخته مجیدی را اثری «گیرا و از نظر بصری چشم‌نواز» دانسته و به ستایش از روایت هنرمندانه، فیلمبرداری هومن بهمنش و بازی چندلایه محمد رحیمی، پرداخته است.

این نشریه همچنین «غذای نیمروز» را اثری فراتر از زمانه خود معرفی کرده و از ظرفیت آن برای موفقیت در بازار جهانی و سینمای هنری نوشته است.

«غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی به تهیه‌کنندگی مشترک مجید مجیدی و امیر بنان، محصول کانون پرورش فکری است که نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه جشنواره فیلم بوسان تجربه کرده است.

منبع: ستاره سینما