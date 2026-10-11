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اولین واکنش منتقدان جهانی به فیلم تازه مجید مجیدی

این نشریه «غذای نیمروز» را اثری تماشایی با کارگردانی مسلط و حساب‌شده توصیف کرده و از احتمال کسب جوایز جشنواره بوسان توسط مجیدی و محمد رحیمی سخن گفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۲۳
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مجید مجیدی غذای نیمروز

به گزارش تابناک، نشریه معتبر «The Film Verdict» در نقدی به قلم کلارنس تسویی، با تحسین بازگشت مجیدی به سینما، تأکید کرده که او همچنان جسارت و توانایی خود را در پرداختن به واقعیت‌های روزگار حفظ کرده است. این نشریه «غذای نیمروز» را اثری تماشایی با کارگردانی مسلط و حساب‌شده توصیف کرده و از احتمال کسب جوایز جشنواره بوسان توسط مجیدی و محمد رحیمی سخن گفته است.

از سوی دیگر، نشریه بین‌المللی «Screen Daily» نیز در نقدی به قلم الیزابت کر، تازه‌ترین ساخته مجیدی را اثری «گیرا و از نظر بصری چشم‌نواز» دانسته و به ستایش از روایت هنرمندانه، فیلمبرداری هومن بهمنش و بازی چندلایه محمد رحیمی، پرداخته است.

این نشریه همچنین «غذای نیمروز» را اثری فراتر از زمانه خود معرفی کرده و از ظرفیت آن برای موفقیت در بازار جهانی و سینمای هنری نوشته است.

«غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی به تهیه‌کنندگی مشترک مجید مجیدی و امیر بنان، محصول کانون پرورش فکری است که نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه جشنواره فیلم بوسان تجربه کرده است.

منبع: ستاره سینما

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مجید مجیدی کارگردان غذای نیمروز جشنواره بوسان جشنواره فیلم
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