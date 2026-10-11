باهنر: زینب ابوطالبی، مجری جنجالی از کشور رفته است!

به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگویی از مهاجرت مجری سابق شبکه افق خبر داده، چهره‌ای که با جمله «اگر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود» جنجالی شد.



وی در گفتگویی بیان کرد: هفت - هشت سال قبل بود یک خانمی آمد گفت مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست و هر کس نمی‌خواهد بگذارد برود، اتفاقا همان خانم رفت. من پیگیری کردم آن خانم اصلا خیلی وقت است از ایران رفته.



باهنر افزود: من به او گفتم اصلا تو چکاره مملکتی که می‌گویی هر کس حزب‌اللهی نیست از ایران برود؟ نه ما به هر هشتاد میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.



او درخصوص دلیل اخراج این مجری گفت: این مجری خیلی تند بود. من وسط مصاحبه به لودگی زدم، گفتم راستی رئیس صداوسیما کیست؟ گفت آقای دکتر جبلی، گفتم نه من شنیدم جبلیلی است، گفت نه دکتر جبلی است، گفتم نه برو تحقیق کن میفهمی جبلیلی است. از آن به بعد آن بیچاره را از مجری‌گری برداشتند.

منبع: خبر آنلاین