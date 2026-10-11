En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

باهنر: زینب ابوطالبی، مجری جنجالی از کشور رفته است!

محمدرضا باهنر در گفتگویی بیان کرد: هفت، هشت سال قبل بود یک خانمی آمد گفت مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست هرکس نمی‌خواهد بگذارد برود، اتفاقا همان خانم رفت. من پیگیری کردم آن خانم اصلا خیلی وقت است از ایران رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۱۷
| |
6823 بازدید
|
۱۱
زینب ابوطالبی

به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگویی از مهاجرت مجری سابق شبکه افق خبر داده، چهره‌ای که با جمله «اگر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود» جنجالی شد.
 
وی در گفتگویی بیان کرد: هفت - هشت سال قبل بود یک خانمی آمد گفت مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست و هر کس نمی‌خواهد بگذارد برود، اتفاقا همان خانم رفت. من پیگیری کردم آن خانم اصلا خیلی وقت است از ایران رفته.
 
باهنر افزود: من به او گفتم اصلا تو چکاره مملکتی که می‌گویی هر کس حزب‌اللهی نیست از ایران برود؟ نه ما به هر هشتاد میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
 
او درخصوص دلیل اخراج این مجری گفت: این مجری خیلی تند بود. من وسط مصاحبه به لودگی زدم، گفتم راستی رئیس صداوسیما کیست؟ گفت آقای دکتر جبلی، گفتم نه من شنیدم جبلیلی است، گفت نه دکتر جبلی است، گفتم نه برو تحقیق کن میفهمی جبلیلی است. از آن به بعد آن بیچاره را از مجری‌گری برداشتند.

منبع: خبر آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
زینب ابوطالبی مجری تلویزیون شبکه افق مجری جنجالی
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنان غیرقابل دفاع مجری شبکه افق
ماجرای نسبت فامیلی دو ابوطالبی پرحاشیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
20
پاسخ
کجا تشریف بردن؟ حتما دختر مستقلی هم هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
10
پاسخ
یه شعری بود میگفت از فضل پدر تو را چه حاصل...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
15
19
پاسخ
خود تو آقای باهنر چه کاره هستی؟ غیر از اینکه از موقعیت برادر شهید بودن استفاده کردی؟
بی هنری هم حدی داره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
13
15
پاسخ
آفرین! شما مثلا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید. مقابل دشمنان کشور هم همین طور صحبت می کنید؟ یا فقط بلدید جلوی تندروها اخم کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
3
6
پاسخ
برو حال کن خواهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
7
13
پاسخ
چیز عجیبی نیست. اینا همشون همین هستن که میبینید...
یاس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
8
6
پاسخ
خب حالا آقای باهنر چشمت روشن یه نفر رو از نون خوردن انداختی خیالت راحت شد؟
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
4
5
پاسخ
چشم جناب جبلی روشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
2
7
پاسخ
ناااراحت بود رفت؟!؟
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
10
5
پاسخ
حالا یه مجری صادق راستگو پیدا شد که حرف عملش یکی بود بقیه باهاش مشکل دارن وقتی خدا ازش راضی بنده خدا باهاش چیکار داره
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۸ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rlV
tabnak.ir/005rlV