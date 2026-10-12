En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
براتی در گفت‌وگو با تابناک؛

طراح پشت‌پرده جدال تلویزیونی هيئت رئيسه فدراسیون فوتبال کیست؟

عضو پیشین هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال معتقد است که جدال دو عضو فعلی هیئت رئیسه، یک طراح پشت‌پرده درون این فدراسیون داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۱۶
| |
891 بازدید
|
۱

طراح پشت پرده جدال تلویزیونی هيئت رئيسه کیست؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جدال دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روی آنتن زنده تلویزیونی به حدی زشت و زننده بود که کمیته اخلاق این فدراسیون علی خطیر و حجت کریمی را احضار کرد. جدالی که به دنبال آن تابناک در گزارشی با عنوان «نظام تکلیف این فوتبال را مشخص کند» به آن پرداخت.

احمدرضا براتی، عضو سابق هيئت رئیسه فدراسیون فوتبال، با انتقاد از حواشی اخیر و جدال لفظی این دو عضو هیئت رئيسه در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: «اینکه اعضای هیئت رئیسه در برابر دوربین تلویزیون به چنین مجادله‌ای کشیده شوند و با رفتار خود به اعتبار و آبروی یکدیگر و جایگاه فدراسیون فوتبال لطمه بزنند، اتفاقی عجیب و تأسف بار است. اما مسئله مهم تر این است که این افراد خودبه خود راهی تلویزیون نشده‌اند.»

این عضو سابق هيئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه حضور علی خطیر در برنامه زنده تلویزیونی با هماهنگی بوده و به دنبال آن حجت کریمی هم روی خط تلفنی برنامه آمده است، گفت: «باید پرسید چه کسی در داخل فدراسیون، زمینه‌ساز این حضور و طراح این اتفاق بوده و چرا درباره مسئولیت او سکوت می‌شود.»

وی ادامه داد: «وقتی دست کم سه عضو هیئت رئيسه درگیر چنین صحنه‌ای می‌شوند، فقط اعتبار شخصی آنها آسیب نمی‌بیند، شأن هیئت رئيسه و اعتبار کلی فوتبال کشور نیز زیر سؤال می‌رود. مسئولیت چنین رخداد نامیمونی را نمی‌توان صرفاً بر عهده اعضای هیئت رئیسه گذاشت بلکه باید سراغ کسانی رفت که در فدراسیون، زمینه وقوع آن را فراهم کرده‌اند.»

براتی تأکید کرد: «به اعتقاد من، آقای تاج اگر واقعاً به دنبال اصلاح امور است، نباید صرفاً به جابه‌جایی ساختمان فدراسیون اکتفا کند، بلکه باید تحول در مدیران ناکارآمد را نیز از طبقه اول فدراسیون شروع کند تا به طبقه آخر برسد. زیرا ریشه اکثر مشکلات در پشت صحنه، یعنی جایی است که تصمیم‌سازی می‌شود و هزینه آن را دیگران می‌پردازند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال احمدرضا براتی مهدی تاج علی خطیر حجت کریمی
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر ورزش: از مردم عذرخواهی می‌کنم
تبریک ویژه به مهدی تاج؛ فوتبال ایران از چاقوکشی تا درگیری با مشت و لگد
ورود مجلس به بی اعتنایی مهدی تاج در مسیر ناامن‌سازی ایران؛ سکوت در مقابل زورگویی AFC
مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال
ادعای دبیر درباره ارتباط فوتبالی‌ها با اینترنشنال
بی اعتمادی به ساختار فدراسیون فوتبال از درون و بیرون
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
اگر قرار بر تحول در فوتبال باشه اولین کسی که باید بازخواست و محاکمه و جوابگو باشد خود تاج سلطان هست
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۲ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rlU
tabnak.ir/005rlU