به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جدال دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روی آنتن زنده تلویزیونی به حدی زشت و زننده بود که کمیته اخلاق این فدراسیون علی خطیر و حجت کریمی را احضار کرد. جدالی که به دنبال آن تابناک در گزارشی با عنوان «نظام تکلیف این فوتبال را مشخص کند» به آن پرداخت.

احمدرضا براتی، عضو سابق هيئت رئیسه فدراسیون فوتبال، با انتقاد از حواشی اخیر و جدال لفظی این دو عضو هیئت رئيسه در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: «اینکه اعضای هیئت رئیسه در برابر دوربین تلویزیون به چنین مجادله‌ای کشیده شوند و با رفتار خود به اعتبار و آبروی یکدیگر و جایگاه فدراسیون فوتبال لطمه بزنند، اتفاقی عجیب و تأسف بار است. اما مسئله مهم تر این است که این افراد خودبه خود راهی تلویزیون نشده‌اند.»

این عضو سابق هيئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه حضور علی خطیر در برنامه زنده تلویزیونی با هماهنگی بوده و به دنبال آن حجت کریمی هم روی خط تلفنی برنامه آمده است، گفت: «باید پرسید چه کسی در داخل فدراسیون، زمینه‌ساز این حضور و طراح این اتفاق بوده و چرا درباره مسئولیت او سکوت می‌شود.»

وی ادامه داد: «وقتی دست کم سه عضو هیئت رئيسه درگیر چنین صحنه‌ای می‌شوند، فقط اعتبار شخصی آنها آسیب نمی‌بیند، شأن هیئت رئيسه و اعتبار کلی فوتبال کشور نیز زیر سؤال می‌رود. مسئولیت چنین رخداد نامیمونی را نمی‌توان صرفاً بر عهده اعضای هیئت رئیسه گذاشت بلکه باید سراغ کسانی رفت که در فدراسیون، زمینه وقوع آن را فراهم کرده‌اند.»

براتی تأکید کرد: «به اعتقاد من، آقای تاج اگر واقعاً به دنبال اصلاح امور است، نباید صرفاً به جابه‌جایی ساختمان فدراسیون اکتفا کند، بلکه باید تحول در مدیران ناکارآمد را نیز از طبقه اول فدراسیون شروع کند تا به طبقه آخر برسد. زیرا ریشه اکثر مشکلات در پشت صحنه، یعنی جایی است که تصمیم‌سازی می‌شود و هزینه آن را دیگران می‌پردازند.»