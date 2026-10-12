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عکس پزشکان اراکی به همراه ناصرالدین‌شاه

تصویری تاریخی از پزشکان اراکی در دوره قاجار گرفته و منتشر شده که به دوران سفر ناصرالدین شاه به این شهر یعنی سال ۱۲۷۰ شمسی بازمی‌گردد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۱۳
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عکس یادگاری

به گزارش تابناک؛ تصویری تاریخی از چهار پزشک ساکن شهر اراک در دوره قاجار منتشر شده که به دوران سفر ناصرالدین شاه به این شهر در سال ۱۲۷۰ شمسی بازمی‌گردد؛ عکسی که بخشی از فضای اجتماعی آن روزگار را به نمایش می‌گذارد.

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عکس یادگاری پزشکان اراک ناصرالدین شاه دوره قاجار
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