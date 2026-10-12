تصویری تاریخی از پزشکان اراکی در دوره قاجار گرفته و منتشر شده که به دوران سفر ناصرالدین شاه به این شهر یعنی سال ۱۲۷۰ شمسی بازمی‌گردد.

به گزارش تابناک؛ تصویری تاریخی از چهار پزشک ساکن شهر اراک در دوره قاجار منتشر شده که به دوران سفر ناصرالدین شاه به این شهر در سال ۱۲۷۰ شمسی بازمی‌گردد؛ عکسی که بخشی از فضای اجتماعی آن روزگار را به نمایش می‌گذارد.

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