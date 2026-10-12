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تغییر چهره شوکه‌کننده خانم بازیگر در 40 سالگی

چهره جدید بازیگر ۴۰ ساله زن آمریکایی، در روز‌های اخیر مورد توجه کاربران قرار گرفته و تفاوت ظاهرش با سال‌های گذشته، تعجب بسیاری را برانگیخته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۱۱
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مگان فاکس

به گزارش تابناک؛ در روزهای اخیر تغییر چهره و صورت جدید مگان فاکس، بازیگر ۴۰ ساله آمریکایی مورد توجه کاربران قرار گرفته و تفاوت ظاهرش با سال‌های پیش، تعجب بسیاری را برانگیخته است.

مگان فاکس که سال‌ها یکی از زیباترین و جذاب‌ترین چهره‌های هالیوود شناخته می‌شد، حالا با ظاهری متفاوت در کانون توجه است. تغییرات چهره این بازیگر در سال‌های گذشته بارها سوژه بحث و گمانه‌زنی بوده و انتشار تصاویر تازه او نیز بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

هرچند درباره جزئیات تغییرات ظاهری او و میزان مداخلات زیبایی احتمالی‌اش نمی‌توان بدون تأیید خود بازیگر با قطعیت اظهارنظر کرد، اما مقایسه تصاویر جدید با عکس‌های سال‌های دور او، بحث‌های زیادی درباره معیارهای زیبایی و تأثیر جراحی‌های زیبایی به راه انداخته است.
منبع: برترین ها

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مگان فاکس بازیگر زن بازیگر آمریکایی تغییر چهره عمل زیبایی
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