به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد پرسنل روس‌اتم که به وظایف خود در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران بازگشته‌اند، به ۱۳۵ نفر افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، مدیرعامل روس‌اتم در ادامه تاکید کرد: در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران، ما همچنان به افزایش تعداد کارکنان خود در راستای انجام تعهدات قراردادی ادامه می‌دهیم. دیروز، ۹ نفر دیگر از کارکنان ما برای انجام تعمیرات پیشگیرانه واحد یک وارد نیروگاه شدند. تعداد پرسنل مهندسی و فنی در محل به ۱۳۵ نفر رسیده است.

وی افزود: این کارکنان در هر سه تاسیسات نیروگاه هسته‌ای بوشهر از جمله یک واحد عملیاتی و دو واحد در حال ساخت، کار می‌کنند.

حملات اوکراین به نیروگاه زاپوریژیا

الکسی لیخاچف در ادامه این بیانیه با اشاره به نیروگاه زاپوریژیا عنوان کرد: اکنون تمرکز بر مذاکرات برای ایجاد ترتیبات آتش‌بس است که نمایندگان روس‌اتم، سازمان‌های امنیتی، وزارت امور خارجه روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن مشارکت دارند. وظیفه اصلی تعمیر تجهیزات الکتریکی واقع در قلمرو نیروگاه حرارتی زاپوریژیا است که انتقال برق از خط فروسپلاونیا به نیروگاه هسته‌ای را تضمین می‌کند.

مدیرعامل روس‌اتم خاطرنشان کرد: این سیستم‌ها در وضعیت بدی قرار دارند و حملات مداومی از سوی نیروهای مسلح اوکراین صورت می‌گیرد. علاوه بر این، حملات اوکراین به زیرساخت‌های حمل‌ نقل و جاده‌ای که نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را به شهر انرگودار متصل می‌کند، متوقف نشده و انجام تعمیرات در چنین شرایطی به سادگی غیرممکن است، زیرا کارکنان نباید به خط آتش فرستاده شوند.