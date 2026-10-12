مهر مادری سن سمی با روشی عجیب!

یک حشره ماده از گونه «Lyramorpha rosea» با قرار گرفتن روی نوزادان تازه از تخم درآمده، از آن‌ها در برابر شکارچیان و انگل‌ها محافظت می‌کند.

به گزارش تابناک؛ یک سن سپردار ماده از گونه Lyramorpha rosea بالای سر نوزادان تازه از تخم درآمده خود قرار گرفته و از آن‌ها محافظت می‌کند. این حشره با پوشاندن توده نوزادان به‌وسیله بدن پهن خود، در برابر شکارچیان و انگل‌هایی که به آن‌ها حمله می‌کنند، مانعی فیزیکی ایجاد می‌کند.

آن‌ها می‌توانند از دسته‌هایی شامل حداکثر ۴۲ تخم مراقبت کنند و پس از خروج نوزادان نیز در کنار آن‌ها بمانند.

ثبت تصویری از حیات‌وحش کوئینزلند استرالیا

این صحنه در سپتامبر ۲۰۲۶ در ایالت کوئینزلند استرالیا ثبت شده است.

برای ثبت تصویر، از دوربین OM System OM-1، لنز ماکروی M.Zuiko 90mm F3.5 و فلاش Godox V860III استفاده شده است. عکس نهایی با ترکیب فوکوس ۴۰ تصویر گرفته‌شده به‌صورت دستی تهیه شده است. تصویر همچنین امکان مشاهده رفتار مراقبتی این حشره و پوسته‌های باقی‌مانده از تخم‌ها را فراهم می‌کند.

منبع: عصرایران