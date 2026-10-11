انجام ۴ عملیات ویژه یمن در عمق خاک عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام چهار عملیات ویژه علیه فرودگاه ملک خالد ریاض، فرودگاه ملک فهد الدمام و دو ایستگاه گازی و نفتی شرکت آرامکو در عمق خاک سعودی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با صدور بیانیه‌ای مهم جزئیات چندین عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی و عملیات‌های دیگر را اعلام کرد که متن آن به این شرح است:

نیروهای مسلح یمن،‌چهار عملیات منحصر به فرد را با تعدادی موشک بالستیک، بالدار و پهپاد طی ۲۴ ساعت گذشته در واکنش و پاسخ به تجاوزات دشمن(سعودی) انجام دادند.

در اولین عملیات، فرودگاه ملک خالد ریاض طی سه مرحله از دو شب پیش هدف قرار گرفت که منجر به توقف کامل پروازها و بسته شدن کامل آن شد.

طی عملیات دوم، ایستگاه گازی شقدم وابسته به شرکت آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

طی عملیات سوم، کارگاه نفتی تنجایب در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

در عملیات چهارم، فرودگاه ملک فهد در شهر الدمام هدف قرار گرفت، اصابت دقیق بود و منجر به توقف کامل پروازها در آن شد.

همچنین در حملات دقیق نیروهای مسلح یمن به تحرکات مزدوران سعودی در منطقه رأس العاره و السقیا با استفاده از ۶ موشک بالستیک، ده‌ها نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.