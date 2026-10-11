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انجام ۴ عملیات ویژه یمن در عمق خاک عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام چهار عملیات ویژه علیه فرودگاه ملک خالد ریاض، فرودگاه ملک فهد الدمام و دو ایستگاه گازی و نفتی شرکت آرامکو در عمق خاک سعودی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۰۶
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یحیی سریع

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با صدور بیانیه‌ای مهم جزئیات چندین عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی و عملیات‌های دیگر را اعلام کرد که متن آن به این شرح است:

نیروهای مسلح یمن،‌چهار عملیات منحصر به فرد را با تعدادی موشک بالستیک، بالدار و پهپاد طی ۲۴ ساعت گذشته در واکنش و پاسخ به تجاوزات دشمن(سعودی) انجام دادند.

در اولین عملیات، فرودگاه ملک خالد ریاض طی سه مرحله از دو شب پیش هدف قرار گرفت که منجر به توقف کامل پروازها و بسته شدن کامل آن شد.

طی عملیات دوم، ایستگاه گازی شقدم وابسته به شرکت آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

طی عملیات سوم، کارگاه نفتی تنجایب در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

در عملیات چهارم، فرودگاه ملک فهد در شهر الدمام هدف قرار گرفت، اصابت دقیق بود و منجر به توقف کامل پروازها در آن شد.

همچنین در حملات دقیق نیروهای مسلح یمن به تحرکات مزدوران سعودی در منطقه رأس العاره و السقیا با استفاده از ۶ موشک بالستیک، ده‌ها نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.

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