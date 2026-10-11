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کلارنس سیدورف سرمربی کورینتیانس برزیل شد

باشگاه کورینتیانس برزیل از انتصاب کلارنس سیدورف ستاره سابق فوتبال هلند به‌عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۰۴
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کلارنس سیدورف

به گزارش تابناک، مشاور اسبق مدیر عامل استقلال هدایت تیم کورینتیانس برزیل را برعهده گرفت.

بر اساس بیانیه باشگاه برزیلی، سیدورف تا پایان سال ۲۰۲۷ هدایت کورینتیانس را بر عهده خواهد داشت.

سیدورف در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی باشگاه اظهار داشت: بر عهده گرفتن این مسئولیت افتخار بزرگی است، اما در عین حال مسئولیتی سنگین نیز به شمار می‌رود. من اینجا هستم تا تمام توانم را به کار بگیرم و تیمی بسازم که برای هر توپ، هر دقیقه و هر پیروزی بجنگد.

باشگاه کورینتیانس در شبکه اجتماعی ایکس نیز با انتشار پیامی، ورود سرمربی هلندی را خوشامد گفت و اعلام کرد قرارداد او تا پایان سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

سیدورف چهارمین سرمربی کورینتیانس در فصل جاری خواهد بود. پیش از این، دوریوال جونیور، فرناندو دینیز و ویلیام باتیستا هدایت این تیم را بر عهده داشتند.

آخرین تجربه مربیگری سیدورف به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که هدایت تیم ملی کامرون را بر عهده داشت. او در ۱۲ مسابقه با این تیم، چهار پیروزی، پنج تساوی و سه شکست را تجربه کرد.

کورینتیانس در حال حاضر با ۳۲ امتیاز حاصل از هشت پیروزی، هشت تساوی و ۱۳ شکست، در رتبه شانزدهم جدول رده‌بندی لیگ برزیل قرار دارد.

سرمربی جدید کورینتیانس در دیدار امروز این تیم مقابل پالمیراس روی نیمکت نخواهد نشست و نخستین بازی او برابر ویتوریا خواهد بود که سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

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کلارنس سیدورف برزیل سرمربی
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