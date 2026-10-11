کارشناس هواشناسی، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) خبر داد و گفت: بارش‌ها در ۱۳ استان تقویت می‌شود و در برخی مناطق احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور از تغییر الگوی بارش‌ها از روز دوشنبه (۲۰ مهر) خبر داد و گفت: از این روز، کانون‌های اصلی بارش به‌تدریج از سواحل شمالی کشور به دامنه‌های زاگرس منتقل می‌شود، هرچند میزان بارش‌ها در بسیاری از مناطق چندان قابل توجه نخواهد بود.

وی افزود: روز دوشنبه در امتداد ارتفاعات زاگرس، از شمال تا جنوب این رشته‌کوه، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد. شاخص‌های ناپایداری نیز حاکی از احتمال وقوع صاعقه است؛ ازاین‌رو، به‌ویژه به عشایر کوچ‌رو توصیه می‌شود در ساعات بعدازظهر احتیاط بیشتری داشته باشند.

اصغری بیان کرد: در جنوب شرق کشور نیز شرایط جوی تا حدودی ناپایدار پیش‌بینی می‌شود و در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و مناطق جنوبی و جنوب غربی کرمان احتمال وقوع بارش وجود دارد. این بارش‌ها ممکن است به افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جوی در مناطق مستعد وقوع بارش، ادامه داد: در مناطقی از جمله خاش، سوران، مهرستان، پسکوه، سرسوره، گُشت، اسماعیل‌آباد، گوهران و رایین‌قلعه باید هوشیاری بیشتری نسبت به احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها وجود داشته باشد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه (۲۱ مهر)، با نفوذ بیشتر سامانه بارشی، گستره بارش‌ها در کشور افزایش می‌یابد و بارندگی در مناطق بیشتری نمود پیدا می‌کند. در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان، بارش‌ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و در برخی مناطق نیز احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

وی اظهار کرد: علاوه بر استان‌های مذکور، در قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، غرب اصفهان، شمال فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری نیز شرایط برای وقوع بارش فراهم است، اما شدت بارندگی‌ها در این مناطق کمتر پیش‌بینی می‌شود.

اصغری یادآور شد: از نظر دمایی نیز از امروز در بخش‌هایی از نیمه غربی کشور، از جمله تهران، روند افزایش نامتعارف دما آغاز می‌شود. این روند افزایشی در روز سه‌شنبه بخش‌هایی از نیمه شرقی کشور را نیز در بر خواهد گرفت.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی سواحل شمالی کشور خاطرنشان کرد: افرادی که در روزهای آینده هوای آفتابی را برای سفر ترجیح می‌دهند، می‌توانند سواحل دریای خزر را به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند. همچنین شرایط جوی در مناطق شمالی کشور برای انجام بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی مساعد ارزیابی می‌شود.