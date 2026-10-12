این مدل زیتون پرورده رب انار و گردو نمی خواهد
به گزارش تابناک؛ این پیشغذای اشتهاآور، عطر و طعمی متفاوت دارد که هر سفرهای را به یک میز پذیرایی لوکس و اشتهابرانگیز تبدیل میکند.
مواد لازم
زیتون بدون هسته ۵۰۰ گرم
سیر ۳ حبه
فلفل قرمز ۱ عدد
جعفری تازه ۲ قاشق غذاخوری
ریحان تازه ۱ قاشق غذاخوری
پوست لیمو رندهشده ۱ قاشق غذاخوری
آبلیموی تازه ۲ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۴ قاشق غذاخوری
سرکه قرمز ۱ قاشق غذاخوری
پونه خشک ۱ قاشق غذاخوری
فلفل سیاه به مقدار لازم
طرز تهیه
مرحله اول: زیتونها را آماده کنید
اگر زیتونها هسته دارند، ابتدا هسته آنها را جدا کنید. زیتونها را در آبکش بریزید و اگر شوری زیادی دارند، یک بار با آب سرد بشویید. سپس اجازه دهید آب اضافی آنها کاملا کشیده شود.
مرحله دوم: سیر و سبزیجات را آماده کنید
سیرها را پوست بگیرید و ریز خرد یا رنده کنید. جعفری و ریحان را بشویید، کاملا خشک کنید و ریز خرد کنید. فلفل قرمز را نیز به صورت حلقهای یا ریز خرد کنید.
مرحله سوم: چاشنی را آماده کنید
روغن زیتون، آبلیموی تازه، سرکه قرمز، پوست لیموی رندهشده، پونه خشک و فلفل سیاه را در یک کاسه بریزید و خوب مخلوط کنید.
سیر، جعفری، ریحان و فلفل قرمز را نیز به مواد اضافه کنید و هم بزنید تا چاشنی کاملا یکدست شود.
مرحله چهارم: زیتونها را مزهدار کنید
زیتونها را در یک کاسه مناسب بریزید و چاشنی آمادهشده را روی آنها اضافه کنید. مواد را بهآرامی هم بزنید تا چاشنی به همه قسمتهای زیتون برسد.
مرحله پنجم: زیتون را استراحت دهید
زیتون مزهدارشده را در یک ظرف شیشهای تمیز و دربسته بریزید و حداقل ۴ ساعت در یخچال قرار دهید. برای طعم بهتر، میتوانید اجازه دهید زیتون یک شب در یخچال بماند تا عطر و طعم مواد کاملا به خورد آن برود.