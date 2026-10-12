این مدل زیتون پرورده رب انار و گردو نمی خواهد

اگر به دنیای طعم‌های مدیترانه‌ای و زیتون‌های مزه‌دار رستورانی علاقه‌مندید، «زیتون پرورده مدیترانه‌ای» همان چاشنی جذابی است که جادوی سیر، سبزیجات معطر و طعم ترش و تازه لیمو را به سفره شما می‌آورد.

به گزارش تابناک؛ این پیش‌غذای اشتهاآور، عطر و طعمی متفاوت دارد که هر سفره‌ای را به یک میز پذیرایی لوکس و اشتهابرانگیز تبدیل می‌کند.

مواد لازم

زیتون بدون هسته ۵۰۰ گرم

سیر ۳ حبه

فلفل قرمز ۱ عدد

جعفری تازه ۲ قاشق غذاخوری

ریحان تازه ۱ قاشق غذاخوری

پوست لیمو رنده‌شده ۱ قاشق غذاخوری

آب‌لیموی تازه ۲ قاشق غذاخوری

روغن زیتون ۴ قاشق غذاخوری

سرکه قرمز ۱ قاشق غذاخوری

پونه خشک ۱ قاشق غذاخوری

فلفل سیاه به مقدار لازم

طرز تهیه

مرحله اول: زیتون‌ها را آماده کنید

اگر زیتون‌ها هسته دارند، ابتدا هسته آنها را جدا کنید. زیتون‌ها را در آبکش بریزید و اگر شوری زیادی دارند، یک بار با آب سرد بشویید. سپس اجازه دهید آب اضافی آنها کاملا کشیده شود.

مرحله دوم: سیر و سبزیجات را آماده کنید

سیر‌ها را پوست بگیرید و ریز خرد یا رنده کنید. جعفری و ریحان را بشویید، کاملا خشک کنید و ریز خرد کنید. فلفل قرمز را نیز به صورت حلقه‌ای یا ریز خرد کنید.

مرحله سوم: چاشنی را آماده کنید

روغن زیتون، آب‌لیموی تازه، سرکه قرمز، پوست لیموی رنده‌شده، پونه خشک و فلفل سیاه را در یک کاسه بریزید و خوب مخلوط کنید.

سیر، جعفری، ریحان و فلفل قرمز را نیز به مواد اضافه کنید و هم بزنید تا چاشنی کاملا یکدست شود.

مرحله چهارم: زیتون‌ها را مزه‌دار کنید

زیتون‌ها را در یک کاسه مناسب بریزید و چاشنی آماده‌شده را روی آنها اضافه کنید. مواد را به‌آرامی هم بزنید تا چاشنی به همه قسمت‌های زیتون برسد.

مرحله پنجم: زیتون را استراحت دهید

زیتون مزه‌دارشده را در یک ظرف شیشه‌ای تمیز و دربسته بریزید و حداقل ۴ ساعت در یخچال قرار دهید. برای طعم بهتر، می‌توانید اجازه دهید زیتون یک شب در یخچال بماند تا عطر و طعم مواد کاملا به خورد آن برود.