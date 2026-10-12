اولین تصاویر ماهواره «سنتینل-۳سی» از زمین منتشر شد

به گزارش تابناک، تنها دو هفته پس از پرتاب ماهواره «سنتینل-۳سی» (Sentinel-۳C)، این ماهواره اولین تصاویر و اندازه‌گیری‌های خود را فرستاد و نقطه عطفی بزرگی را رقم زد که تأیید می‌کند این ماهواره به خوبی کار می‌کند و در مسیر نظارت بر سلامت اقیانوس‌ها، خشکی، یخ‌کره و جو زمین قرار دارد.

به نقل از وب‌سایت رسمی آژانس فضایی اروپا، مجموعه اول تصاویر شامل مناظر خیره‌کننده‌ای از ایتالیا، قطب شمال و کارائیب ثبت‌شده با «ابزار رنگ اقیانوس و زمین» ماهواره سنتینل-۳سی و همچنین اندازه‌گیری ارتفاع صفحه یخی گرینلند و سطح دریا با «ارتفاع‌سنج راداری دهانه ترکیبی» آن است.

سنتینل-۳سی سومین ماهواره از سری سنتینل-۳ است و وظیفه بلندمدت آن ماموریت یعنی ارائه داده‌های زیست‌محیطی ضروری برای طیف وسیعی از کاربرد‌ها را ادامه خواهد داد.

ماهواره سنتینل-۳ بر فراز اقیانوس‌ها به اندازه‌گیری دما، رنگ، ارتفاع سطح دریا و ضخامت یخ دریا می‌پردازد تا به عنوان مثال، نظارت بر آلودگی دریایی و امواج گرمایی دریایی را پشتیبانی کند. این مأموریت نوآورانه بر فراز خشکی به رصد خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی می‌پردازد، نحوه استفاده از زمین را نقشه‌برداری می‌کند، سلامت پوشش گیاهی را مورد بررسی قرار می‌دهد و ارتفاع رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و صفحات یخی قطبی را اندازه‌گیری می‌کند.

مشاهدات سنتینل-۳ به ویژه برای ارائه پارامتر‌های تقریباً در لحظه برای پیش‌بینی آب‌وهوا و نظارت بر تغییرات بلندمدت مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزشمند است.

آژانس فضایی اروپا هنوز در حال راه‌اندازی سنتینل-۳سی برای سرویس‌دهی است. این کار مهم و پیچیده پنج ماه دیگر طول خواهد کشید، اما تنها پس از دو هفته حضور در مدار، تصاویر اولیه ماهواره نشان می‌دهند که در مسیر پیشرفت قرار دارد.

اولین تصویر که توسط ابزار رنگ اقیانوس و زمین در ۳۰ سپتامبر گرفته شده، منظره‌ای با رنگ طبیعی خیره‌کننده است که ایتالیا را با جزئیات زیبا نشان می‌دهد و از جنوب آلمان در شمال تا سیسیل و جنوب مدیترانه امتداد دارد.

درست بالای مرکز تصویر، پهنه وسیع و مسطح «دره پو» (Po Valley) - قلب کشاورزی ایتالیا - با سایه‌های قهوه‌ای و سبز خودنمایی می‌کند. درست در شمال، کوه‌های پوشیده از برف آلپ تضاد چشمگیری را با زمین‌های پست ایجاد می‌کنند و قله‌های درخشان آنها در پس‌زمینه مناظر اطراف به وضوح قابل دیدن هستند. در سراسر ایتالیا، تنوع رنگ‌های سبز و قهوه‌ای نشان‌دهنده تفاوت در پوشش گیاهی، کشاورزی و سایر انواع پوشش زمین است.

آب‌های عمیق دریای آدریاتیک در شرق، ایتالیا را از شبه‌جزیره بالکان جدا می‌کنند که تا حدی در تصویر قابل دیدن است. تغییرات قابل توجهی در رنگ دریا در امتداد خط ساحلی شرقی ایتالیا، جایی که آب‌های آبی روشن‌تر ساحل را در آغوش گرفته‌اند، قابل دیدن است. این رنگ‌های روشن‌تر احتمالاً ناشی از رسوباتی هستند که توسط رودخانه‌ها به دریا می‌رسند و به امتداد ساحل منتقل می‌شوند.

در سمت غربی ایتالیا، آب‌های تیره دریای تیرنی، جزایر ساردینیا و سیسیل را احاطه کرده‌اند که به وضوح قابل دیدن هستند؛ در حالی که جزیره کرس تا حد زیادی در ابر پنهان شده است. رنگ‌های متضاد زمین، کوه‌های پوشیده از برف و دریا‌های اطراف، منظره زنده چشم‌انداز متنوع ایتالیا را از فضا ارائه می‌دهند.

تصویر دوم که آن هم توسط ابزار رنگ اقیانوس و زمین در تاریخ ۳۰ سپتامبر گرفته شده است، بخشی از مجمع‌الجزایر قطبی کانادا را در غرب گرینلند نشان می‌دهد. جزایر پوشیده از برف و یخ در این منظره غالب هستند و با خطوط ساحلی ناهموار، آبدره‌های عمیق و سنگ‌های نمایان همراه شده‌اند که الگو‌های پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. در این زمان از سال، یخ دریا در حداقل مقدار خود قرار دارد، اما برخی از تکه‌های یخ شناور شکسته در آب‌های تاریک و باز قابل دیدن هستند.

قطب شمال بسیار سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است و به ذوب سریع یخ‌های روی زمین و یخ‌های دریا می‌انجامد که از طریق حلقه‌های بازخورد به گرمایش بیشتر منجر می‌شود. ابزار‌های گوناگون ماهواره، یخ را به روش‌های گوناگونی اندازه‌گیری می‌کنند و همه این یافته‌ها به درک بهتر مناطق قطبی آسیب‌پذیر کمک می‌کنند.

تصویر سوم که در ۲۹ سپتامبر توسط ابزار رنگ اقیانوس و خشکی گرفته شده، منظره دیدنی بخشی از کارائیب است که کوبا را در جنوب و باهاما را در بالا نشان می‌دهد. آب‌های کم‌عمق اطراف جزایر به رنگ فیروزه‌ای زیبایی در مقابل آب‌های تیره‌تر و عمیق‌تر دریای آزاد قرار گرفته‌اند.

اولین تصاویر ماهواره «سنتینل-۳سی» از زمین منتشر شدند

جزایر کم‌ارتفاع و مناطق ساحلی در سراسر جهان در معرض خطر افزایش سطح دریا هستند. ارتفاع‌سنج رادار دهانه مصنوعی سنتینل-۳ تغییرات ارتفاع سطح دریا را اندازه‌گیری می‌کند تا به نظارت بر افزایش سطح دریا‌ها و اقدامات مربوط به تغییرات اقلیمی و راهبرد‌های کاهش آن کمک کند.

منبع: ایسنا