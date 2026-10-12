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دو مدل «جمینای» دیگر رایگان نخواهند بود

شرکت گوگل اعلام کرده است که دسترسی رایگان به مدل‌های جمینای Flash و Pro را از ۹ اکتبر ۲۰۲۶ متوقف خواهد کرد و کاربران نسخه رایگان جمینای تنها قادر به استفاده از مدل Flash-Lite خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۹۰
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جمنای

به گزارش تابناک؛ گوگل در صفحه پشتیبانی خود تغییراتی را در اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت جمینای (Gemini) اعلام کرده است که اگر کاربران اشتراک پولی نداشته باشند، می‌تواند بر نحوه استفاده آنها از این چت‌بات هوش مصنوعی تأثیر بگذارد.

 

طبق اعلام گوگل از تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶، در صورت داشتن حساب کاربری رایگان، دیگر به مدل‌های جمینای Flash و Pro دسترسی نخواهید داشت.

 

در حال حاضر، سه گزینه در منوی کشویی بالای اپلیکیشن یا کنار کادر متن در نسخه دسکتاپ مشاهده می‌کنید؛ اما ظرف چند روز آینده، تمام درخواست‌های رایگان شما در جمینای با استفاده از مدل Flash-Lite (مقرون‌به‌صرفه‌ترین مدل گوگل) پردازش خواهد شد.

 

گفتنی است که مدل Flash یک پله بالاتر از مدل Lite قرار دارد، در حالی که مدل Pro برای استدلال پیشرفته و انجام وظایف پیچیده‌تر طراحی شده است.

 

کسانی که هزینه اشتراک گوگل AI Plus (ارزان‌ترین طرح اشتراکی این شرکت با قیمت ۵ دلار در ماه در ایالات متحده) را پرداخت می‌کنند، دسترسی خود به مدل جمینای ۳.۱ Pro را نیز از دست خواهند داد.

 

به گفته گوگل، مدل Pro در پردازش مسائل پیچیده ریاضی و دستورات مربوط به کدنویسی عملکردی عالی دارد و نسبت به سایر مدل‌ها، درک عمیق‌تری از متن، فایل‌ها، تصاویر و ویدیو‌ها ارائه می‌دهد.

 

به عبارت دیگر، اگر از جمینای برای کدنویسی یا به عنوان ابزار کمک‌درسی استفاده می‌کنید و نیاز دارید که حجم زیادی از اسناد و مطالب دیگر را پردازش کند، ممکن است لازم باشد هزینه طرح AI Pro را بپردازید. هزینه این طرح ماهانه ۲۰ دلار است، در حالی که طرح AI Ultra که محدودیت‌های استفاده کمتری دارد، حداقل ۱۰۰ دلار در ماه هزینه خواهد داشت.

 

علاوه بر این تغییرات، گوگل گزینه‌هایی برای تعیین «سطح تلاش» (effort level) برای هر مدل اضافه می‌کند. شما می‌توانید بین سطوح پایین، متوسط ​​و بالا یکی را انتخاب کنید که به مدل‌ها توانایی‌های فزاینده‌ای برای انجام وظایف می‌دهد. هرچه سطح بالاتر باشد، پاسخ‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر خواهند بود، هرچند این کار سهم بیشتری از سقف مجاز استفاده شما را مصرف می‌کند.

 

اگر اشتراک AI Ultra را تهیه کنید، در صورت نیاز به بهره‌گیری از حداکثر توانایی‌های جمینای، به گزینه «Deep Think» (تفکر عمیق) نیز دسترسی خواهید داشت.

 

مشترکان طرح «AI Ultra» همچنین زمانی که «Gemini ۴ Argon» برای عموم عرضه شود، به آن دسترسی پیدا خواهند کرد. در حال حاضر، این مدل تنها در اختیار اعضای برنامه «Fairwind» گوگل که ویژه دولت‌ها و شرکای مورد اعتماد آن است، قرار دارد.

 

 

منبع: ایسنا

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