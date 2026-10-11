به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد روسیه و اوکراین درباره حمله به تاسیسات انرژی با آتش بس موافقت کرده‌اند و این آتش بس فورا اجرا می شود.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرده و خواستار توقف آن‌ها شده بود. ترامپ همچنین با اشاره به توافق خود با پوتین برای تأمین گازوئیل بازارهای آمریکا و جهان، زلنسکی را به ناتوانی در پایان دادن به جنگ متهم کرده و خواستار جایگزینی او شده بود.

پس از آن رئیس جمهور اوکراین در پی فشارهای همتای آمریکایی‌اش، توقف متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی را پیشنهاد کرد.

زلنسکی اعلام کرد کی‌یف آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند مشروط بر اینکه مسکو نیز حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند.

در همین حال، رئیس جمهور آمریکا در توییتی خبر آتش بس انرژی بین روسیه و اوکراین را اعلام کرد.

ترامپ نوشت: از همین لحظه، در جنگ میان روسیه و اوکراین «آتش‌بس انرژی» برقرار می‌شود.

هر دو طرف توافق کرده‌اند. آن را نقض نکنید! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.