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نتانیاهو با سعودی‌ها هم‌دردی کرد

نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در پیامی حملهٔ یمن به فرودگاه ملک خالد در ریاض را محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۸۰
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نتانیاهو



به گزارش تابناک؛ نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در پیامی حملهٔ یمن به فرودگاه ملک خالد در ریاض را محکوم کرد.

نتانیاهو در ادامۀ اظهارات منافقانهٔ خود ابراز امیدواری کرد که خاورمیانه در برابر تهدیدها متحد شود و آینده‌ای مبتنی بر امنیت و همکاری را رقم بزند؛ این درحالی است که رژیم صهیونی بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی، کشتار و تروریسم دولتی در منطقه است.

 

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نتانیاهو سعودی حمله یمن فرودگاه ملک خالد ریاض
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