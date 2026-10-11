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بختیاری‌زاده: استقلال از الغرافه نمی‌ترسد

سرمربی استقلال با تأکید بر آمادگی تیمش برای دیدار مقابل الغرافه قطر گفت آبی‌پوشان بدون ترس از حریف و با هدف کسب سه امتیاز کامل به میدان می‌روند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۷۹
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سهراب بختیاری زاده

به گزارش تابناک؛ سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل الغرافه قطر در دور دوم مسابقات لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: خوشحالم که اینجا حضور دارم. بازی فردا برای هر دو تیم سخت و مهم است. ما شرایط خوبی داریم و با احترام به تیم الغرافه، شناخت کافی از آنها داریم. در ابتدا به دنبال فوتبال با کیفیت و سپس برنده شدن هستیم.

وی در مورد اینکه آیا تیمش همان برنامه بازی با السد را در دیدار با الغرافه به نمایش می‌گذارد، یادآور شد: بازی با السد تکرار نمی‌شود و تمام شد. فردا یک بازی دیگر است و زیاد نمی‌توانم در رابطه با مسائل فنی صحبت کنم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم، این است که باید فضا را در دفاع از بازیکنان باکیفیت الغرافه بگیریم و بتوانیم ضعف‌هایی که در ساختار دفاعی الغرافه شناسایی کرده‌ایم، به آن ضربه بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که الغرافه چقدر به السد دیگر نماینده قطر شباهت دارد؟ گفت: بازی در این مرحله به این معنی است که تیم‌ها با کیفیت هستند. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. الغرافه تیم بسیار با کیفیتی دارد، اما با احترام به حریف، استقلال هستیم و ترسی از این بازی نداریم و دنبال این هستیم که منضبط، خوب و با برنامه بازی کنیم و امتیازات کامل را از آن خودمان کنیم.

بختیاری‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا تیمش چالش جدی برای سفر به قطر داشت یا نه و همچنین غایبانش برای بازی فردا؟ عنوان کرد: غایب ما فردا مشخص می‌شود. می‌دانیم حریف غایبان سرشناسی دارد. بازیکنان ما آماده هستند. با شرایط خوبی به اینجا آمدیم. یک بخشی را، فدراسیون قطر همکاری کرد که به طور مستقیم به اینجا بیاییم که از طرف خودم و بازیکنان تشکر می‌کنیم.

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سهراب بختیاری زاده الغرافه لیگ نخبگان آسیا
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