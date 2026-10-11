دبیر شعام گفت: قدرت‌هایی بزرگ‌تر از آمریکا تلاش کرده‌اند تا ایران را فتح کنند، اما در نهایت به «زباله‌دان تاریخ» ختم شدند.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگو با شبکه پرس‌تی‌وی با تأکید بر تسلط ایران بر تنگه هرمز، اقدامات آمریکا برای انتقال نفت از این آبراه را قاچاق توصیف کرد و هشدار داد در صورت آغاز مجدد جنگ، زیرساخت‌های راهبردی آمریکا در منطقه، از جمله مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی، در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.

آمریکا در تنگه هرمز به قاچاق روی آورده است

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای انتقال نفت از تنگه هرمز اظهار کرد: دونالد ترامپ با به‌کارگیری افرادی که به گفته او در آب‌های ساحلی عمان فعالیت می‌کنند، به قاچاق روی آورده است.

وی افزود: ترامپ هر روز ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز است، اما واقعیت این است که آن‌ها در حال قاچاق هستند و این آبراه تحت کنترل و مدیریت ایران قرار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین مدعی شد که طی چند ماه گذشته، هر شب پنج فروند از کشتی‌هایی را که قاچاقچیان از آن‌ها استفاده می‌کردند، در تنگه هرمز هدف قرار داده‌اند.

رضایی با اشاره به نقش فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در این اقدامات گفت: فرمانده سنتکام فعالیت‌های قاچاق را هدایت می‌کند و از ارتش امارات نیز بهره می‌گیرد. به گفته وی، در این عملیات‌ها از پنج یا شش شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود و ایران نیز هر شب تعدادی از این شناورها را هدف قرار می‌دهد.

قدرت‌های بزرگ‌تر از آمریکا به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سابقه تقابل قدرت‌های خارجی با ایران تأکید کرد: قدرت‌هایی بزرگ‌تر از آمریکا در طول تاریخ برای فتح ایران تلاش کرده‌اند، اما سرانجام به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکا در رویارویی با ایران با شکست‌های مکرر مواجه شده است، افزود: واشنگتن از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده و تهران تا زمان تحقق مطالبات برحق خود به مقاومت ادامه خواهد داد.

رضایی همچنین با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این تحول را نشانه‌ای از ناکامی واشنگتن در تحمیل برنامه‌های نظامی خود بر منطقه دانست و آن را مؤید موضع ایران در مخالفت با حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا توصیف کرد.

ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در پویش جان‌فدا

رضایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اعلام کرد که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند تا در صورت تجاوز آمریکا، برای دفاع از کشور سلاح به دست بگیرند.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی مجدد اظهار کرد: ایران آمادگی دارد در صورت آغاز دوباره جنگ، توانمندی‌های جدید خود را به نمایش بگذارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تأکید کرد که ایران زمان پایان رویارویی را تعیین خواهد کرد و تا دستیابی به مطالبات خود از مواضعش عقب‌نشینی نمی‌کند.

هشدار درباره مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی آمریکا در منطقه

رضایی با اشاره به دارایی‌های راهبردی آمریکا در منطقه هشدار داد که در صورت تجاوز مجدد واشنگتن، این دارایی‌ها، از جمله سامانه‌های کلیدی داده و حسگرهای مرتبط با هوش مصنوعی، ممکن است هدف قرار گیرند.

وی تصریح کرد: آمریکا دارایی‌های بسیار گران‌قیمتی در امارات و مناطق پیرامونی تنگه هرمز دارد که تاکنون در میان اهداف ایران قرار نگرفته‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در صورت وقوع جنگی دیگر، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده، تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر زیرساخت‌های موجود در منطقه ممکن است نابود شوند.

به گفته رضایی، ارزش این زیرساخت‌ها بیش از ۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود و در صورت آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها، ایران با برنامه‌ای بسیار گسترده‌تر از گذشته وارد میدان خواهد شد.

ایران دیپلماسی را کنار نمی‌گذارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مسیر دیپلماتیک ایران اظهار کرد: تهران به رویه‌های دیپلماتیک پیشین بازنخواهد گشت، اما این به معنای کنار گذاشتن کامل دیپلماسی نیست.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای دفاع از کشور خاطرنشان کرد که هرگونه رویارویی احتمالی آینده، با توجه به شرایط جدید و توانمندی‌های ایران، ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت.

رضایی همچنین واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن را عامل مشکلات پیرامون تنگه هرمز دانست و تأکید کرد که ایران برای مواجهه با هرگونه تجاوز مجدد آمادگی دارد.