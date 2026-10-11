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محسن رضایی: ترامپ به قاچاق روی آورده است

دبیر شعام گفت: قدرت‌هایی بزرگ‌تر از آمریکا تلاش کرده‌اند تا ایران را فتح کنند، اما در نهایت به «زباله‌دان تاریخ» ختم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۷۷
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محسن رضایی

به گزارش تابناک؛ سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با پرس تی وی گفت: قدرت‌هایی بزرگ‌تر از آمریکا تلاش کرده‌اند تا ایران را فتح کنند، اما در نهایت به «زباله‌دان تاریخ» ختم شدند.

ترامپ با استخدام تعدادی از اشرار که در آب‌های ساحلی عمان فعالیت می‌کنند، به قاچاق روی آورده است

او هر روز ادعا می‌کند که تنگهٔ هرمز باز است اما در پاسخ می‌گویم: شما درحال قاچاق هستید، اما تنگه تحت کنترل ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم.

طی چند ماه گذشته، ما هر شب در تنگهٔ هرمز ۵ فروند از کشتی‌هایی را که قاچاقچیان استفاده می‌کردند هدف قرار داده‌ایم. 

 فرمانده سنت‌کام کارهای قاچاق را رهبری می‌کند و او همچنین از ارتش امارات استفاده می‌کند

آن‌ها از ۵ یا ۶ شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند، اما ما نیز هر شب ۵ یا ۶ فروند از آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم.

ادامه دارد...

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محسن رضایی فرمانده سنتکام تنگه هرمز قاچاق نفت
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