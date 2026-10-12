گودرزی در گفتوگو با تابناک:
اعلام زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع / بررسی سوابق اخلاقی در مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس زمان جلسه برگزاری رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۷۶| |
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عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک اظهار کرد: جلساتی به منظور استماع برنامهها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ویژهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری، روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۲ مهرماه برقرار میباشد.
وی گفت: همچنین جلسه رای اعتماد نیز روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.
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