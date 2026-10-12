اعلام زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع / بررسی سوابق اخلاقی در مجلس

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک اظهار کرد: جلساتی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ویژه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری، روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۲ مهرماه برقرار می‌باشد.

وی گفت: همچنین جلسه رای اعتماد نیز روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.