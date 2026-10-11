حادثه دریایی در تنگه هرمز و حمله به یک نفتکش
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشهایی مبنی بر وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است که طی آن، اصابت یک پرتابه ناشناس به قسمت چپ یک نفتکش، موجب بروز خساراتی به این شناور شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشهایی مبنی بر وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است که طی آن، اصابت یک پرتابه ناشناس به قسمت چپ یک نفتکش، موجب بروز خساراتی به این شناور شده است.
منبع: تسنیم
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