سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی مبنی بر وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است که طی آن، اصابت یک پرتابه ناشناس به قسمت چپ یک نفتکش، موجب بروز خساراتی به این شناور شده است.

حادثه دریایی در تنگه هرمز و حمله به یک نفتکش

به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی مبنی بر وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است که طی آن، اصابت یک پرتابه ناشناس به قسمت چپ یک نفتکش، موجب بروز خساراتی به این شناور شده است.

منبع: تسنیم