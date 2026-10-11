شرکت هواپیمایی فلای‌دبی امارات امروز از لغو پروازهای خود از مبدأ و به مقصد اراضی اشغالی تا پایان ماه جاری میلادی خبر داد.

توقف پروازهای فلای‌دبی به تل‌آویو و ریاض

به گزارش تابناک؛ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت امروز (یکشنبه) نوشت که شرکت هواپیمایی «فلای دبی» اعلام کرد تمامی پروازهای آن از مبداء تل‌آویو و به این مقصد تا پایان اکتبر جاری لغو هستند.

همچنین این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که پروازهایش به مقصد ریاض نیز تا تاریخ ۱۴ اکتبر جاری لغو هستند.

به گزارش سایت سومریه نیوز عراق، سخنگوی این شرکت اظهار کرد: فلای‌دبی با هماهنگی مسوولان مربوطه، وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و هرگونه تغییر در برنامه‌های پرواز را از طریق کانال‌های رسمی خود به مسافران اطلاع خواهد داد.