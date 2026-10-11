باراک راوید، افسر واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل است

به گزارش تابناک؛ باراک راوید بیش از آنکه خبرنگار باشد، افسر واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل است. دو سه سالی است که ایرانیان در میان رسانه‌های آمریکایی که درباره کشورمان عملیات روانی می‌کنند، نام آکسیوس را حتی شاید بیشتر از نیویورک تایمز و سی ان ان و رویترز (انگلیسی-آمریکایی) و ... می‌شنوند. این رسانه آمریکایی تقریباً به صورت روزانه اخباری را به نقل از منابع آگاه در بخش‌های سیاسی و نظامی و امنیتی آمریکا منتشر می‌کند و به یکی از رسانه‌های موثر در حوزه ایران تبدیل شده است.

با این حال، فردی به نام باراک راوید، در قلب عملیات این پایگاه آمریکایی قرار دارد؛ او به عنوان خبرنگار ارشد آکسیوس معرفی می‌شود و ارتباطات ویژه‌ای با دونالد ترامپ رئیس دولت آمریکا و افرادی مانند ویتکاف و تا حدی نیز کوشنر دارد.

آکسیوس در مقاطع مختلفی اخباری را به نقل از منابع ادعایی درباره مسائل ایران و همچنین مذاکرات و ... منتشر کرده است که توسط خود ما در تسنیم و یا به صورت رسمی توسط دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و سیاسی کشورمان تکذیب شده است. به نوعی که طی حداقل یک سال اخیر، محتوای بسیاری در فضای رسانه‌ای ایران تولید شده است که تاکید می‌کند، آکسیوس، نه یک رسانه مستقل یا حقیقت‌گو، بلکه بازوی عملیات روانی برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست.

شاید تاکنون شواهد چندانی درباره دلیل این ادعا، یعنی رسانه نبودن آکسیوس، منتشر نشده بود؛ امّا تحقیق و بررسی در سوابق باراک راوید، می‌تواند تا حد زیادی این مسئله را آشکار کند که عملیات های آکسیوس از کجا نشأت می‌گیرد و اساساً باراک راوید کیست؟

باراک راوید بیش از آنکه خبرنگار باشد، افسر واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل است و شاید این قلب فهم ماجراست! نیوز وان (news۱) از رسانه‌های اسرائیلی چند سال پیش درباره او نوشته است که راوید پیشتر درجه‌دار واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل بوده و با درجه سروان از آن {در ظاهر} خارج شده است!

رسانه‌ دیگری به نام Puck (رسانه آمریکایی نخبه‌محور) نیز در گزارشی درباره راوید می‌نویسد که او در شاخه SIGNIT واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل خدمت کرده و در آنجا عربی را نیز فراگرفته است.

مجله Vanity Fair آمریکایی نیز درباره راوید به صراحت به سابقه او در اطلاعات نظامی اسرائیل اشاره و حضور او در واحد ۸۲۰۰ ارتش را تایید می‌کند.

واحد ۸۲۰۰ یکی از مهمترین و محرمانه‌ترین واحدهای اطلاعاتی اسرائیل است و معمولاً آن را شبیه‌ترین نهاد به NSA آمریکا می‌دانند. این واحد زیرمجموعه آمان (Aman) یعنی اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، و کار اصلی‌اش اطلاعات سیگنالی و سایبری است.

عملیات سایبری، جمع آوری داده از شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطی، پشتیبانی اطلاعاتی از عملیات ارتش اسرائیل و شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباطی افراد و سازمان‌ها از ماموریت‌های اصلی این نهاد اطلاعاتی ارتش صهیونیست‌هاست.

واحد ۸۲۰۰ در دهه‌های اخیر به یک مرکز ترکیبی سایبری، سیگنالی، آنالیز داده و جاسوسی تبدیل شده است و یکی از دلایل شهرت آن این است که بسیاری از نیروهای نخبه فناوری صهیونیستی بعد از خدمت در ۸۲۰۰ وارد شرکت‌های فناوری، امنیت سایبری و استارت آپ ها می‌‌شوند و به همین دلیل این واحد در شکل‌گیری اکوسیستم سایبری و فناوری اسرائیل نقش بسیار بزرگی ایفا می‌کند.

🔹درباره ایران نیز واحد ۸۲۰۰ از واحدهای بسیار مهم رژیم صهیونی محسوب می‌شود چرا که بخش بزرگی از اطلاعات درباره برنامه موشکی، شبکه‌های ارتباطی، جبهه مقاومت، فرماندهان و زیرساخت‌های ارتباطی منطقه می‌تواند از مسیر SIGNIT به دست ارتش و دولت صهیونیست‌ها برسد.

با این اوصاف، در واقع باراک راوید، یکی از نمایندگان دستگاه‌ اطلاعاتی اسرائیل در رسانه‌های آمریکایی است که مستقیماً درباره ایران فعالیت می‌کند و به نظر می رسد بسیاری از عملیات‌های روانی که او بعضاً شکل می‌دهد، مستقیماً از طریق آمان هدایت می‌شود.

در گزارش‌های بعدی درباره برخی دیگر از نیروهای امنیتی اسرائیل که در رسانه‌های آمریکایی علیه ایران مشغول فعالیت هستند خواهیم نوشت.

منبع: تسنیم