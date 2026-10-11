به گزارش تابناک؛ رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی «دامت‌برکاته» عیادت کرد.



در این ملاقات، سرپرست تیم معالج معظم‌له، با ارائه گزارشی از روند درمان این مرجع تقلید، اظهار امیدواری کرد که با توجه به بهبودی ایشان، به‌زودی از بیمارستان مرخص خواهند شد.

منبع: تسنیم