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عیادت اژه‌ای از آیت‌الله نوری‌همدانی

رئیس دستگاه قضا با حضور در یکی از مراکز درمانی تهران، از آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی عیادت و برای ایشان آرزوی سلامتی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۷۲
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اژه ای

به گزارش تابناک؛ رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی «دامت‌برکاته» عیادت کرد.

 در این ملاقات، سرپرست تیم معالج معظم‌له، با ارائه گزارشی از روند درمان این مرجع تقلید، اظهار امیدواری کرد که با توجه به بهبودی ایشان، به‌زودی از بیمارستان مرخص خواهند شد.

منبع: تسنیم

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