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پیام تهدید نظامی یمن علیه عربستان

وزارت خارجه یمن با تهدید عربستان به پاسخ نظامی، اعلام کرد که ادامه حملات و اقدامات خصمانه ریاض با واکنشی متناسب بر اساس اصل مقابله‌به‌مثل مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۶۶
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عربستان

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه یمن امروز یکشنبه اعلام کرد، اصل مقابله به مثل ماهیت پاسخ نظامی به عربستان را در این مرحله تعیین می‌کند و شهادت ده‌ها تن، مجروح شدن صدها نفر و تخریب زیرساخت‌ها، نیروهای مسلح یمن را در جایگاه پاسخگویی می‌گذارد.

طبق گزارش المسیره، وزارت خارجه یمن تأکید کرد: عربستان به مدت ۱۲ سال درخواست‌ها برای رفع محاصره و توقف حملات به فرودگاه صنعا را نادیده گرفته است. فرودگاه صنعا هدف صدها حمله و تخریب زیرساخت‌ها قرار گرفته که در نهایت به هدف قرار گرفتن آن توسط دشمن صهیونیستی منجر شده است.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد: لغو محاصره و پایان دادن به اقدامات خصمانه برای عربستان کم‌هزینه‌تر از ماجراجویی‌های نظامی آن خواهد بود. ماجراجویی‌های نظامی عربستان آسیب‌های راهبردی به این کشور وارد خواهد کرد. به شرکت‌های هواپیمایی که عازم فرودگاه‌های عربستان هستند توصیه می‌کنیم با مرکز عملیات بشردوستانه یمن هماهنگ شوند. هماهنگی با مرکز عملیات بشردوستانه شرکت‌های هواپیمایی را از مسئولیت اخلاقی و حقوقی مبرا می‌کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خصمانه قطر آن را در خونریزی و رنج مردم یمن همدست می‌کند. نقش قطر از میانجیگری در حل و فصل اختلافات به همسویی نادرست با عربستان تغییر یافته است. ما از قطر می‌خواهیم که در موضع خود و مشارکتش در هدف قرار دادن مردم یمن از نظر سیاسی و رسانه‌ای تجدید نظر کند.

این وزارتخانه افزود: گزارش‌های سازمان ملل و فرستاده آن به یمن فعالیت‌های مشکوکی را نشان می‌دهد که جنایات عربستان را مشروعیت می‌بخشد. اگر عربستان تجاوز و دخالت خود در یمن را متوقف نکند عواقب بسیار بزرگتری در انتظارش خواهد بود. کسانی که بیانیه‌ها و محکومیت‌های پولی صادر می‌کنند باید به جای آن عربستان را برای توقف جنایت‌هایش تحت فشار قرار دهند.

این وزارتخانه تأکید کرد: اقدام عربستان درباره تبدیل تنگه باب‌ المندب به عرصه‌ای برای رویارویی نظامی ماهیت واقعی قصد و انگیزه‌های آن را آشکار می‌کند. سکوت جامعه جهانی در قبال نظامی‌سازی تنگه باب‌المندب توسط عربستان استانداردهای دوگانه آن را برملا می‌کند.

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