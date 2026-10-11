به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «نرگس باجغلی» استاد انسان‌شناسی در دانشگاه جانز هاپکینز و «ولی نصر» استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز در مقاله‌ای در مجله آمریکایی «فارن افرز» به بررسی نظریه پیروزی ایران پرداخته و مطرح کرده اند براندازی نظام ایران با فشار اقتصادی و شورش مردم «خیال پردازانه» است.

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دولت ترامپ در قبال ایران کارنامه‌ای به‌وضوح ناامیدکننده داشته است. این دولت نتوانست با ماه‌ها بمباران شدید، جمهوری اسلامی را فرسوده و تسلیم کند. همچنین نتوانست اراده ایران را پشت میز مذاکره در هم بشکند.

تردیدی نیست که واشنگتن خسارت‌های قابل‌توجهی به ایران وارد کرده است. اما جمهوری اسلامی باور ندارد که در حال فروپاشی است. در واقع، تهران تصور می‌کند که ایالات متحده را شکست خواهد داد و درک دلایل این باور دشوار نیست

بااین‌حال، مقام‌های آمریکایی معتقدند که پس از هفت ماه ناکامی، ورق برگشته است. آنها تحریم‌های تازه‌ای اعمال کرده‌اند و در عین حال محاصره دریایی پیشین آمریکا در سواحل جنوبی ایران را حفظ کرده‌اند؛ اقدامی که دسترسی ایران به تجارت خارجی را به‌شدت محدود می‌کند.

در نتیجه، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی به‌زودی یا امتیاز خواهد داد یا سرنگون خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اول سپتامبر اعلام کرد: «ما این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد.»

تردیدی نیست که واشنگتن خسارت‌های قابل‌توجهی به ایران وارد کرده است. اما جمهوری اسلامی باور ندارد که در حال فروپاشی است. در واقع، تهران تصور می‌کند که ایالات متحده را شکست خواهد داد و درک دلایل این باور دشوار نیست.

دولت ایران صرفاً از بمباران آمریکا و اسرائیل جان سالم به در نبرد؛ بلکه با شدت پاسخ داد، به پایگاه‌های نظامی آمریکا آسیب رساند و تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرد.

مردم ایران به دلیل خسارت‌های ناشی از جنگ و قطع دسترسی‌های اقتصادی از سوی واشنگتن، بهای اقتصادی سنگینی می‌پردازند؛ اما بخش بزرگی از جمعیت حول پرچم کشور گرد آمده‌اند و به نظر می‌رسد پذیرفته‌اند که اگر ایران بخواهد از خود دفاع کند، تحمل سختی‌ها ضروری است.

شاید مقام‌های ایرانی درباره هر تاکتیکی اتفاق‌نظر نداشته باشند، اما در اهداف خود مشترک‌اند: بیرون راندن نیرو‌های آمریکایی از خلیج فارس، وادار کردن واشنگتن به لغو تمامی تحریم‌ها و واداشتن ایالات متحده به پذیرش ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ

در نتیجه، تهران جسورتر شده است. شاید مقام‌های ایرانی درباره هر تاکتیکی اتفاق‌نظر نداشته باشند، اما در اهداف خود مشترک‌اند: بیرون راندن نیرو‌های آمریکایی از خلیج فارس، وادار کردن واشنگتن به لغو تمامی تحریم‌ها و واداشتن ایالات متحده به پذیرش ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ.

با توجه به اینکه توان مادی ایران تضعیف شده است، این دستور کار ممکن است بیش از اندازه بلندپروازانه به نظر برسد. اما جمهوری اسلامی معتقد است که دستیابی به اهدافش امکان‌پذیر است.

ایران بر این باور است که ارتش این کشور می‌تواند با ادامه حملات مستقیم به پایگاه‌های آمریکا و ترغیب کشور‌های عربی به فشار آوردن بر ایالات متحده برای خروج، نیرو‌های آمریکایی را از خلیج فارس بیرون براند.

همچنین تصور می‌کند که با ایجاد آشفتگی در بازار‌های انرژی می‌تواند واشنگتن را به لغو محدودیت‌های اقتصادی وادار کند. به بیان دیگر، نظریه پیروزی تهران این است که می‌تواند مقاومت کند و آن‌قدر هزینه و درد به آمریکا تحمیل کند که ایالات متحده به سیاست مهار ایران پایان دهد.

هم‌صف شدن در برابر دشمن

هیچ‌کس تردید ندارد که جنگ ضربات سنگینی به ایران وارد کرده است. ماه‌ها بمباران آمریکا و اسرائیل به صنایع و زیرساخت‌های کشور آسیب رسانده، بیکاری را افزایش داده و ایرانیان بیشتری را به ورطه فقر کشانده است.

تحریم‌های واشنگتن و محاصره دریایی نیز تورم گسترده‌ای به بار آورده‌اند. ارتش‌های آمریکا و اسرائیل هم می‌توانند به موفقیت‌های تاکتیکی متعددی اشاره کنند که از جمله آنها ترور (آیت الله) علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.

مقام‌های آمریکایی تصور می‌کردند بمباران‌های هوایی تنبیهی و تلاش‌های گسترده برای تضعیف اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی را به زانو درخواهد آورد. چنین نشد

اما از منظر راهبردی، این درگیری فاجعه‌بار بوده است. مقام‌های آمریکایی تصور می‌کردند بمباران‌های هوایی تنبیهی و تلاش‌های گسترده برای تضعیف اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی را به زانو درخواهد آورد. چنین نشد.

واشنگتن امیدوار بود ترور (آیت الله) خامنه‌ای به خیزشی گسترده علیه حکومت منجر شود. این نقشه نیز شکست خورد. در عوض، (شهادت) (آیت الله) خامنه‌ای حامیان سرسخت جمهوری اسلامی را به صحنه آورد. آنها هر شب در شهر‌های اصلی کشور راهپیمایی کردند و سرانجام ایرانیانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز به آنها پیوستند و در حمایت از میهن خود به خیابان آمدند.

هنگامی که جنگ آغاز شد، ترکیه برنامه‌ریزی کرده بود پذیرای ۷۰ هزار پناهجوی ایرانی باشد؛ اما شمار اندکی از مردم ایران را ترک کردند. در واقع، با ادامه جنگ، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به کشور بازگشتند؛ از جمله چهره‌های فرهنگی، روزنامه‌نگاران و سیاستمدارانی که سال‌ها در تبعید به سر برده بودند. در میان آنها می‌توان به خوانندگانی مانند محسن نامجو و بیژن مرتضوی اشاره کرد.

این موج ملی‌گرایی به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست. بسیاری از ایرانیان همچنان عمیقاً از رهبران کشور ناراضی‌اند. اما خشم آنها از حکومت، زیر سایه خشمشان از واشنگتن قرار گرفته است.

پیش از این، بیشتر ایرانیان نسبت به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آمریکا در پی نابودی کشورشان است، تردید داشتند و در واقع امیدوار بودند که تهران برای بهبود روابط با واشنگتن تلاش کند. اما بمباران شهر‌های ایران و تهدید‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر نابودی تمدن ایران، نگرش‌ها را تغییر داده است.

ترامپ، برای مثال، گفته بود که ممکن است «کل یک ملت را منفجر کند» و آن را «به جهنم بفرستد، به‌گونه‌ای که هیچ شانسی برای بقا نداشته باشد». اکنون ایرانیان در سراسر طیف سیاسی بر این باورند که آمریکا می‌خواهد کشورشان را به‌کلی نابود کند، یا دست‌کم آن را وادار سازد که در برابر تمام خواسته‌های آمریکا تسلیم شود.

«ایرانیان جنگ آمریکا و اسرائیل را جنگی برای آزادی‌بخشی نمی‌دانند»

این نتیجه در گفت‌و‌گو‌های مفصلی که با ایرانیانی از گرایش‌های سیاسی گوناگون انجام داده‌ایم، آشکار بود. این گفت‌و‌گو‌ها را از زمانی آغاز کردیم که واشنگتن در ژوئن ۲۰۲۵ نخستین بار ایران را بمباران کرد و تا امروز ادامه داده‌ایم تا تغییر نگرش‌های سیاسی مردم را در طول این دوره دنبال کنیم.

اکثریت قاطع مصاحبه‌شوندگان پس از کشتار‌هایی که در واکنش به اعتراضات گسترده ژانویه رخ داد، از وضعیت کشور عمیقاً ناراحت و از حکومت خشمگین بودند. اما دریافتیم که با طولانی شدن جنگ و تشدید اظهارات نابودگرایانه ترامپ، دیدگاه‌های سیاسی به‌شدت تغییر کرده است.

علی، مخالف ۴۵ ساله‌ای که سال‌ها به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود زندانی بوده است، به ما گفت: «ما تا این اندازه به وعده آمریکا باور داشتیم. اما با این جنگ و تمام حرف‌ها و اقداماتی که ترامپ و دولتش انجام داده‌اند، روشن شده است که آمریکایی‌ها کالایی تقلبی به ما فروخته‌اند. آنها چیزی جز تسلیم کامل ایران نمی‌خواهند و ما این را نمی‌پذیریم.»

مهسا، نویسنده و هنرمندی در دهه چهارم زندگی‌اش، احساس مشابهی را بیان کرد: «تمام چیز‌هایی که فکر می‌کردیم ایالات متحده نماینده آنهاست، یعنی آزادی، احترام و دموکراسی، حالا دروغ به نظر می‌رسند. هرقدر هم که طی سال‌های گذشته از حکومت خودمان خشمگین بوده‌ام، اینجا سرزمین مادری ماست و هیچ کشور خارجی حق ندارد رهبرانمان را بکشد، روی سر کودکانمان بمب بریزد و برای نابودی ما تلاش کند.»

بنابراین، جای تعجب نیست که مراسم تشییع جنازه (آیت الله) خامنه‌ای در ماه ژوئیه، با وجود ادامه درگیری‌ها، میلیون‌ها عزادار را به خیابان‌ها کشاند. در این مراسم، مردم پرچم‌های قرمز توزیع می‌کردند که نماد تمایل آنها به انتقام خونین بود. اندکی بعد، ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حمله کرد و آتش‌بس شکننده‌ای را که سه ماه پیش‌تر با ایالات متحده برقرار کرده بود، از هم گسست.

به نظر می‌رسد بسیاری از مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند فشار اقتصادی شدید سرانجام دیدگاه مردم را تغییر خواهد داد؛ به این معنا که اگر ایرانیان به‌اندازه کافی رنج بکشند، تصمیم خواهند گرفت برای سرنگونی حکومت خود اقدام کنند، یا جمهوری اسلامی که بقای خود را در خطر می‌بیند، به خواسته‌های آمریکا تن خواهد داد. اما این تصوری خیال‌پردازانه است

به نظر می‌رسد بسیاری از مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند فشار اقتصادی شدید سرانجام دیدگاه مردم را تغییر خواهد داد؛ به این معنا که اگر ایرانیان به‌اندازه کافی رنج بکشند، تصمیم خواهند گرفت برای سرنگونی حکومت خود اقدام کنند، یا جمهوری اسلامی که بقای خود را در خطر می‌بیند، به خواسته‌های آمریکا تن خواهد داد. اما این تصوری خیال‌پردازانه است.

ایران طی ۱۵ سال گذشته اقتصادی را توسعه داده که مشخصاً برای مقاومت در برابر جنگ اقتصادی آمریکا طراحی شده است. برای مثال، مقام‌های ایرانی روابط مستحکمی با بازرگانان کشور‌های همسایه برقرار کرده‌اند و کشور را در زمینه تأمین مواد غذایی تقریباً خودکفا ساخته‌اند. در نتیجه، با وجود آسیب دیدن اقتصاد ایران و بالا بودن تورم، تاکنون کمبود گسترده‌ای در کالا‌ها یا خدمات اساسی در شهر‌ها و مناطق مختلف کشور گزارش نشده است.

حمیدرضا، مهندسی که به‌طور منظم برای کار میان اصفهان و تهران رفت‌وآمد می‌کند، گفت: «باورنکردنی است که امور داخل کشور تا چه اندازه خوب اداره شده‌اند. قیمت‌ها بالاست، اما در سراسر کشور هیچ کمبودی وجود نداشته است. همه‌چیز با دقت زیادی و در داخل کشور مدیریت شده است.»

البته این به آن معنا نیست که ایرانیان نسبت به آینده کشورشان خوش‌بین‌اند. آنها نگران آینده هستند و خواهان بازگشت آرامش و بهبود وضعیت اقتصادی‌اند. اما جنگ آمریکا و اسرائیل را اقدامی برای آزادی خود نمی‌دانند. در عوض، آن را تجاوزی بی‌دلیل می‌بینند.

ملی‌گرایی ناشی از جنگ نیز مرز‌های میان جناح‌های سیاسی را کمرنگ کرده و احتمال شکل‌گیری خیزشی سیاسی دیگر را کاهش داده است. بنابراین، جنگ به تقویت جمهوری اسلامی انجامیده است.

هزینه و دستاورد

دولت ایران نیز، درست مانند بخش بزرگی از جمعیت کشور، از زمان آغاز درگیری‌ها دیدگاهی خصمانه‌تر نسبت به واشنگتن پیدا کرده است. (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، افراد مورد اعتماد خود را در سمت‌های کلیدی منصوب کرده است؛ هرچند خود او همچنان در خفا به سر می‌برد. این افراد عمدتاً چهره‌هایی تندرو و مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

این چهره‌ها، از جمله محسن رضایی، مشاور امنیت ملی، و حسین طائب، فرمانده نیرو‌های شبه‌نظامی اصلی ایران در حوزه امنیت داخلی، معتقدند که جلوگیری از حملات بیشتر مستلزم پاسخی قاطع و تهاجمی به هرگونه تحریک است. آنها نسبت به جدیت واشنگتن در پیگیری دیپلماسی بدبین‌اند.

این افراد خاطرنشان می‌کنند که ایالات متحده دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده و سپس از تفاهم‌نامه‌ای که در ژوئن با ایران امضا کرده بود، عقب‌نشینی کرده است؛ از همین رو معتقدند که نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد.

در واقع، آنها بر این باورند که اگر ایالات متحده از خود علاقه‌ای به مذاکره نشان دهد، ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای حملات مجدد باشد؛ همان‌طور که در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ چنین اتفاقی افتاد.

میانه‌رو‌های نسبی ایران تا حدی دیدگاه متفاوتی دارند. این گروه از نخبگان سیاسی شامل مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، است. آنها پیوسته استدلال کرده‌اند که تهران باید به جست‌وجوی راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری ادامه دهد.

پزشکیان و قالیباف بر دشواری‌های اقتصادی مردم عادی تأکید کرده‌اند. بااین‌حال، فاصله میان آنها و رهبران تندرو کشور به‌اندازه‌ای که ممکن است به نظر برسد، زیاد نیست

پزشکیان و قالیباف بر دشواری‌های اقتصادی مردم عادی تأکید کرده‌اند. بااین‌حال، فاصله میان آنها و رهبران تندرو کشور به‌اندازه‌ای که ممکن است به نظر برسد، زیاد نیست. یکی از تحلیلگرانی که با این چهره‌ها آشنایی دارد، به ما گفت: «هیچ‌کس نمی‌گوید ایران باید تسلیم شود.»

ممکن است این سیاستمداران کاهش فشار اقتصادی را اولویت اصلی خود بدانند، اما راه‌حل موردنظرشان وادار کردن ایالات متحده به اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که در ژوئن امضا کرده بود.

از دیدگاه ایران، آن توافق واشنگتن را متعهد می‌کرد که تمام دارایی‌های ایران را از حالت مسدودشده خارج کند، تمامی تحریم‌ها را لغو کند، دیگر هرگز به ایران حمله نکند و غرامت بپردازد. در مقابل، ایران تنها باید آتش‌بس را بپذیرد و تجارت از طریق تنگه هرمز را از سر بگیرد؛ تجارتی که ایران همچنان می‌توانست بابت آن عوارض دریافت کند.

از پایان تابستان، رضایی و قالیباف اعلام کرده‌اند که دیپلماسی باید با بازگشت ایالات متحده به همان تفاهم‌نامه آغاز شود. همان تحلیلگر پس از نشست‌های اخیر سازمان ملل در نیویورک به ما گفت که این چهره‌ها معتقدند «ترامپ آمادگی لازم را ندارد» تا وارد مذاکرات واقعی شود.

در عوض، آنها باور دارند که ترامپ تنها زمانی به این توافق بازخواهد گشت که شکست آمریکا و پیروزی ایران را بپذیرد. از دیدگاه آنها، این هدف مستلزم افزایش هزینه‌های جنگ برای ایالات متحده است.

بنابراین، رفتار ایران مهارنشده و نامتناسب خواهد بود. اگر جنگ از سر گرفته شود، ایران در سراسر منطقه حمله خواهد کرد، نه فقط در مناطق پیرامونی خود. دیدگاه غالب در تهران این است که احتیاط و رفتار قابل پیش‌بینی، تنها فشار بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد داشت و کمکی به تحقق اهداف اصلی نظامی ایران نخواهد کرد؛ اهدافی که عبارت‌اند از وادار کردن واشنگتن به خارج کردن تمام نیروهایش از خلیج فارس و پذیرش برتری ایران در منطقه.

حملات مکرر ایران به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن، سوریه و سراسر منطقه خلیج فارس، از هم‌اکنون در راستای همین هدف انجام می‌شوند. این حملات تا حدی موفق بوده‌اند. چندین دارایی و تأسیسات آمریکایی به‌شدت آسیب دیده‌اند و ایالات متحده را وادار کرده‌اند بخش بزرگی از عملیات و منابع نظامی خود را به اسرائیل و اردن منتقل کند و برای پشتیبانی لجستیکی به پایگاهی در بخش مرکزی اقیانوس هند متکی شود. تهدید حملات ایران حتی واشنگتن را وادار کرده است که تمامی بمب‌افکن‌های بی‌ـ‌۱ خود را از پایگاهی در بریتانیا خارج کند.

ایران معتقد است که می‌تواند واشنگتن را به نوعی توافق اقتصادی وادار کند

تهران هم‌زمان تلاش می‌کند شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس را به بستن پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهایشان ترغیب کند. ایران برای دستیابی به این هدف، آشکارا اعلام کرده است که صلح و امنیت در خلیج فارس به بیرون راندن ارتش آمریکا وابسته است. همچنین بار‌ها به کشور‌های حاشیه خلیج فارس حمله کرده است؛ کشور‌هایی که گمان می‌کند به تلاش‌های جنگی آمریکا کمک می‌کنند.

بعید است ایران بتواند به حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس پایان دهد. اما آن‌قدر موفق شده است که کشور‌های عربی را وادار کند درباره اتکای خود به چتر امنیتی آمریکا تجدیدنظر کنند؛ وضعیتی که ممکن است به کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه بینجامد

در نهایت، بعید است ایران بتواند به حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس پایان دهد. اما آن‌قدر موفق شده است که کشور‌های عربی را وادار کند درباره اتکای خود به چتر امنیتی آمریکا تجدیدنظر کنند؛ وضعیتی که ممکن است به کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه بینجامد.

البته ایران می‌تواند بدون دستیابی به گشایش اقتصادی، ارتش آمریکا را از همسایگی خود بیرون براند. در واقع، دولت ترامپ تا حدی به این دلیل از آنچه «روز دی اقتصادی» نامیده شد سخن گفت که ارتش آمریکا فرسوده شده بود و حملات ایران به نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌های واشنگتن را وادار کرده بود از سواحل ایران دورتر شوند.

بااین‌حال، ایران معتقد است که می‌تواند با تحمیل رنج مالی کافی، دشمن خود را به نوعی تفاهم اقتصادی وادار کند. تهران برای دستیابی به این هدف، تلاش کرده است قیمت نفت، گاز، گازوئیل، سوخت جت و دیگر فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد. برای این کار، به چندین تأسیسات انرژی در منطقه خلیج فارس حمله کرده است؛ از جمله میدان گازی رأس لفان قطر، در واکنش به حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی ایران، و تأسیسات نفتی بندر فجیره در امارات متحده عربی.

ایران همچنین به نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز طبیعی حمله می‌کند و می‌کوشد کنترل خود بر تنگه هرمز را تثبیت کند؛ تنگه‌ای که آن را بخشی از قلمرو حاکمیتی ایران می‌داند.

واشنگتن با شدت در برابر این تلاش‌ها مقاومت کرده و اخیراً در کمک به نفتکش‌ها برای عبور از این گلوگاه دریایی موفقیت‌هایی به دست آورده است. اما این عملیات به منابع عظیم دریایی نیاز داشته و ایالات متحده نمی‌تواند برای همیشه آنها را ادامه دهد.

شرکای منطقه‌ای ایران نیز به کمک این کشور آمده‌اند. نیرو‌های عراقی مورد حمایت ایران به یک خط لوله حیاتی نفت حمله کرده‌اند که نفت عربستان سعودی را به تأسیسات واقع در دریای سرخ منتقل می‌کند. این حمله عرضه جهانی نفت را برای ماه‌ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.

متحدان حوثی ایران در یمن نیز به‌طور مداوم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کرده‌اند. حوثی‌ها حتی قلمرو گسترده تازه‌ای را تصرف کرده و به تنگه باب‌المندب رسیده‌اند؛ اقدامی که به آنها امکان می‌دهد دریای سرخ را تهدید کنند. حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از این مسیر عبور می‌کند.

این حملات همچنین نشان داده‌اند که اگرچه شبکه منطقه‌ای ایران در لبنان و سوریه آسیب دیده است، اما این شبکه در مجموع همچنان توانایی قابل‌توجهی دارد.

ادامه مسیر بدون عقب‌نشینی

ممکن است ایالات متحده تصور کند که ایران را در تنگنا قرار داده است، اما تهران با این برداشت موافق نیست. ایران خود را در موضع ضعف یا بدون راه چاره نمی‌بیند. در عوض، معتقد است که جایگاه یک قدرت بزرگ را به دست آورده است.

ایران به عملکرد نظامی خود افتخار می‌کند و احساس می‌کند که اکنون از احترام بین‌المللی بیشتری برخوردار است. مقام‌های تهران از دیدن تصاویری که هیئت ایرانی را در حال استقبال گرم کشور‌های عضو در نشست‌های سپتامبر سازمان همکاری شانگهای و مجموعه بریکس، متشکل از کشور‌های غیرغربی، نشان می‌داد، ابراز خرسندی کردند.

ایران همچنان با چالش‌های عظیمی روبه‌روست و هنوز راهی پیدا نکرده است که دستاورد‌های جنگی خود را به منافع پایدار در دوران صلح تبدیل کند. بااین‌حال، اگر و هر زمان که لازم باشد، آماده ادامه جنگ است.

به گفته یکی از تحلیلگران ارشد ایرانی که به سیاست‌گذاران کشور نزدیک است، حکومت بر این باور است که مردم ایران «حاضرند درد و رنج اقتصادی را تحمل کنند، اگر معنایش این باشد که در نهایت پیروز خواهند شد».

نخبگان سیاسی ایران نیز حول راهبردی مشترک گرد هم آمده‌اند. به بیان دیگر، تهران اطمینان دارد که با ادامه مسیر فعلی می‌تواند پیروز شود.

از دیدگاه ایران، نیازی به هیچ‌گونه سازش نیست.