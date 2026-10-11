به گزارش تابناک، بخشی از سخنرانی محمدجواد ظریف در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در ادامه می‌آید:

معتقدم اتفاقاتی که افتاده، معادلات قدرت را عوض کرده و اگر کسی فکر می‌کند با سلاح هسته‌ای می‌توان بازدارندگی کرد فقط به اسرائیل نگاه کند.

فقط به یک سال و نیم اخیر در اسرائیل نگاه کنید؛ درست است که غزه را نابود کرد، اما آیا سلاح هسته‌ای از اسرائیل [محافظت کرد]؟ آیا سلاح هسته‌ای مانع فروپاشی روسیه شد؟ شوروی بزرگترین زرادخانه هسته‌ای را داشت.

ما به اندازه کافی اورانیوم هم نداریم که بتوانیم سلاح هسته‌ای بسازیم؛ یعنی ما گرفتار یک پارادایم بی‌سوادی توسط چند عوام فریب از دهه هفتاد میلادی در کشور شدیم که یکی از آنها هم برای جاسوسی انگلیس اعدام شد.

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