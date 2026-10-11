عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی ابعاد ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان، تغییر شیوه عملیات گروهک‌ها و شناسایی ردپای دو کشور عربی در برخی تحرکات خبر داد.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حوادث امنیتی سال‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، از جمله آدم‌ربایی‌ها و تعرض گروهک‌های مسلح به برخی مناطق استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط امنیتی استان و تفاوت گروهک‌های فعال در این منطقه با گذشته، کمیسیون امنیت ملی بازدیدی میدانی انجام داد تا هم علل وقوع حوادث و ناامنی‌ها را بررسی کند و هم توان و ظرفیت نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی مستقر در منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در جریان این بررسی‌ها، موضوع تقویت امکانات و تجهیزات نیروهای مستقر در استان نیز مطرح شد؛ به‌ویژه آنکه در عملیات‌های اخیر گروهک‌ها، تعدادی از نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به شهادت رسیدند. بر همین اساس، تدابیر جدی برای تأمین کمک‌ها و تجهیزات مورد نیاز نیروهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

انسداد مرز پاکستان و پیگیری توافق‌های مرزی

مالکی با اشاره به طرح انسداد مرز ایران و پاکستان گفت: این طرح از گذشته مطرح بوده و بر اساس توافق انجام‌شده، قرار بود دو طرف اقدامات مربوط به انسداد مرز را پیش ببرند.

به گفته وی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، با اجرای سپاه پاسداران، پیشرفت خوبی داشته است.

بیشتر بخوانید:

هشدار مالکی درباره ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / وزیر کشور پاسخگو باشد

این عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در کنار اقدامات مرزی، جلسات متعددی نیز برای بررسی شرایط امنیتی استان برگزار شده و با توجه به عملیات‌های اخیر گروهک‌ها و شهادت تعدادی از نیروهای انتظامی و سپاه، تصمیم‌هایی برای تقویت پشتیبانی از نیروهای عملیاتی اتخاذ شده است.

مسئولیت دستگاه‌های امنیتی و مدیریت استان

مالکی با اشاره به جلسه پیشین کمیسیون با وزیر کشور اظهار کرد: با توجه به مسئولیت وزیر کشور در حوزه امنیت کشور، موضوع امنیت سیستان‌وبلوچستان در این جلسات مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد مسئولیت و نقش مدیران و مسئولان سیاسی استان نیز در این زمینه پررنگ‌تر شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تأکید کرد: علاوه بر قرارگاه‌های مستقر در منطقه، مسئولان سیاسی استان نیز مسئولیت جدی دارند و باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از ناامنی‌ها و مقابله با آدم‌ربایی‌هایی که موجب ایجاد رعب و نگرانی در میان مردم شده است، اتخاذ کنند.

فعال شدن دیپلماسی و بررسی نقش دو کشور عربی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیگیری‌های دیپلماتیک درباره تحولات مرزی گفت: دستگاه دیپلماسی نیز برای گفت‌وگوهای جدی با طرف پاکستانی فعال شده است.

مالکی در ادامه، با اشاره به بررسی ردپای خارجی در برخی تحرکات اخیر اظهار کرد: شواهدی از ردپای دو کشور عربی در برخی از این موضوعات مشاهده شده است.

وی افزود: بررسی این موضوعات در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و ابعاد مختلف آن باید با دقت پیگیری شود.

تغییر شیوه عملیات گروهک‌ها و ضرورت تقویت نیروها

مالکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تأکید بر تفاوت عملیات‌های اخیر گروهک‌ها با گذشته گفت: نوع عملیات‌هایی که در این اواخر انجام شده، بسیار متفاوت از گذشته است و همین مسئله ضرورت اتخاذ تدابیر جدید در سطح ملی را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در همین راستا، موضوع ارتقاء توان و ظرفیت نیروهای انتظامی و نظامی استان از طریق شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری خواهد شد تا امکانات و تجهیزات مؤثرتری در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گیرد.

مالکی ابراز امیدواری کرد: با تقویت امکانات، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری‌های امنیتی و دیپلماتیک، زمینه برای مقابله مؤثرتر با ناامنی‌ها در سیستان‌وبلوچستان فراهم شود.