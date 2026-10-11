هشدار سنگین از مجلس به دولت؛ خودکشی به دلیل کمبودهای دارویی!

به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اگر بی‌توجهی به دارو ادامه یابد، شاهد بحران‌های جبران‌ناپذیر از جمله خودکشی در بیماران خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار سرویی اجتماعی تابناک، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، با هشدار درباره تبعات بی‌توجهی به حوزه دارو گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد خودکشی‌هایی خواهیم بود که ریشه در ناامیدی بیماران دارد!

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، این بحث را در برنامه «اتاق خبر سلامت» رادیو سلامت مطرح کرد و همچنین، از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان غذا و دارو و پیگیری ۱۰۰ میلیارد دلار ارز خبر داد.

دلایل تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو

وی درباره چرایی ورود مجلس به تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو افزود: موضوع دارو فقط مخاطبش وزارت بهداشت نیست؛ وقتی از دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی صحبت می‌کنیم، باید مخاطبمان دولت باشد، چون وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز درگیر این موضوع هستند.

وی با اشاره به گزارش سازمان غذا و دارو درباره تخصیص ارز دارو، ادامه داد: سوال اول ما این است که اگر ارز دارو در سال اخیر بیش از یک‌سوم تخصیص پیدا کرده، پس چرا شاهد گرانی دارو در بازار هستیم؟ سوال دوم این است که چرا عدم نظارت بر کیفیت داروهای داخلی باعث شده بیماران هموفیلی، تالاسمی و سرطانی بالاجبار از تولیدات خارجی استفاده کنند؟ آیا ما با وجود نخبگان و چهره‌های علمی فراوان نمی‌توانیم به استانداردهای داروهای دنیا برسیم؟

اسحاقی با تأکید بر اینکه مجلس به دنبال مشخص کردن تکلیف قوه قضائیه است، تصریح کرد: بعد از تحقیق و تفحص، برای اولین بار به دنبال این نیستیم که تکلیف خودمان را با دولت مشخص کنیم؛ تکلیف خودمان را با قوه قضائیه مشخص خواهیم کرد و به مردم گزارش می‌دهیم که دلیل سکوت قوه قضائیه در قبال فساد در تامین و تخصیص ارز و استنکاف از قانون برای حمایت از تولیدات داخلی چیست. چرا قوه قضائیه تکلیف ۱۰۰ میلیارد دلار ارزی که دست تراستی‌هاست و برنگشته را مشخص نمی‌کند؟

وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود نقدینگی صنایع داروسازی، گفت: ما کمبود منابع مالی نداریم، فقط بی‌نظمی در اختصاص و توزیع منابع مالی در کشور داریم. منابع مالی کشور در دوران جنگ باید متمرکز بر کالاهای اساسی و حوزه سلامت باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد و شاهد هستیم منابع در جاهای دیگری هزینه می‌شود که اولویت دولت در زمان جنگ نیست.

چرا پیگیری نمی‌کنند؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت در ادامه با اشاره به تحریم‌های دارویی، خاطرنشان کرد: آیا تحریم‌های دارویی که ما نمی‌توانیم دارو وارد کنیم، از لحاظ حقوق بشر یک ظلم و اجحاف و کار غیرقانونی نیست؟ متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از مراجع حقوقی کشور ما اعتراض و شکایت خود را در حوزه سلامت به سازمان‌های حقوق بشری و صلیب سرخ نداده‌اند. این بی‌توجهی به مسائل حقوقی، ما را با چالش‌ها و بحران‌های زیادی مواجه کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا واردات خودرو آسان‌تر از دارو است، تصریح کرد: ما سه و نیم میلیارد دلار از محل تامین کالاهای اساسی برای دارو می‌گذاریم، اما اعلام می‌کنند ارز نداریم. در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دست تراستی‌هاست و برنگشته است. اگر قرار است اولویت‌بندی ارزی وجود داشته باشد، باید برای دارو و کالاهای اساسی باشد.

اسحاقی در پایان با هشدار درباره تبعات بی‌توجهی به حوزه دارو، گفت: اگر بی‌توجهی به دارو در کشور ادامه پیدا کند، شاهد خودکشی‌هایی خواهیم بود که ریشه در ناامیدی بیماران دارد.