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افزایش دمای تهران از سه‌شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: امروز (۱۹ مهر) کاهش دما و از روز سه شنبه تا پنجشنبه (۲۱ تا ۲۳ مهر) روند افزایش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۵۲
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کاهش دما

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

از روز دوشنبه تا ظهر چهارشنبه (۲۰ تا ۲۲ مهر) به دلیل عدم وجود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات افزایش نسبی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. از بعد از ظهر چهارشنبه در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.

امروز (۱۹ مهر) کاهش دما و از روز سه شنبه تا پنجشنبه (۲۱ تا ۲۳ مهر) روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۰ مهر) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و طی (۲۱ مهر) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم در شب افزایش ابر با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا

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