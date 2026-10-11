En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دریادار سیاری: ضربه به شناورهای دشمن را تکرار می‌کنی

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش اعلام کرد: به شناورهای دشمن ضربه‌هایی زده‌ایم که اگر باز هم علیه ایران اتفاقی بیفتد، به آن‌ها ضربه خواهیم زد. 
کد خبر: ۱۳۹۸۲۴۸
| |
1600 بازدید
دریادار سیاری



به گزارش تابناک؛ دریادار سیاری؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش اعلام کرد: به شناورهای دشمن ضربه‌هایی زده‌ایم که اگر باز هم علیه ایران اتفاقی بیفتد، به آن‌ها ضربه خواهیم زد. 

ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبان‌زد خاص و عام است. 

محکم دفاع کردیم و می‌کنیم. هر جا لازم باشد، برای ضربه زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد. 

ملت ایران به دشمن اثبات کرد در برابر آن‌ها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا تمامیت سرزمینی ایران و انقلاب، شرف و ناموسش حفظ شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دریادار سیاری شناور دشمن
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور پزشکیان در جمع فرماندهان نیروی انتظامی
دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران نیست
کری‌خوانی قالیباف برای ترامپ: بچرخ تا بچرخیم
سرلشکر عبداللهی پیام جدید صادر کرد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rkO
tabnak.ir/005rkO