



به گزارش تابناک؛ دریادار سیاری؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش اعلام کرد: به شناورهای دشمن ضربه‌هایی زده‌ایم که اگر باز هم علیه ایران اتفاقی بیفتد، به آن‌ها ضربه خواهیم زد.



ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبان‌زد خاص و عام است.



محکم دفاع کردیم و می‌کنیم. هر جا لازم باشد، برای ضربه زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد.



ملت ایران به دشمن اثبات کرد در برابر آن‌ها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا تمامیت سرزمینی ایران و انقلاب، شرف و ناموسش حفظ شود.