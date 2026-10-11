به گزارش تابناک؛ منابع رهیابی‌ محموله‌های دریایی می‌گویند ابرنفتکشی که دیشب در مسیر غیرقانونی تنگه هرمز منفجر شد، حامل دو میلیون نفت خام عربستان بوده است.

شب گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویدئویی از آتش‌سوزی یک ابرنفتکش در مسیر پرخطر هرمز منتشر کرد که قصد خروج غیرمجاز از تنگه را داشت.

دو روز پیش هم ️فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که از این به بعد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.

نیروی دریایی سپاه می‌گوید، «آتش‌سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد.»

اکانت منچ اوسینت می‌گوید که این نفتکش «جم نامبر 2» نام دارد و با پرچم و ثبت تایوان بوده است.

منبع: فارس