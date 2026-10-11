تابناک گزارش میدهد؛
قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ مهر؛ طلای ۱۸ عیار عقب نشست
قیمت طلا و سکه امروز تغییر مسیر داد به طوری که نیم سکه و ربع سکه که دیروز پرچمدار رشد بودند، امروز مسیر معکوس را رفتند و نیم سکه ۹۹۰ هزار و ربع سکه ۱,۱۵۰ هزار تومان افت کردند؛ گویا خریداران دیروز، امروز در حال نقد کردن سودشان هستند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۴۱| |
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به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ مهر، برخلاف روز گذشته، آرام و در برخی بخشها نزولی بود . طلای ۱۸ عیار با افت ۲۸۴ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان رسید و این در حالی است که اونس جهانی روی همان ۴۱۹۴ دلار دیروز ثابت مانده و هیچ محرک جهانی تازهای وارد بازار نشده است اما در سمت مقابل، سکه ها صعودی شد به طوری کحه سکه بهار آزادی ۹۹۰ هزار تومان و سکه امامی ۵۲۰ هزار تومان رشد کرد. اما نیم سکه و ربع سکه مسیر معکوس را گرفته و عقب نشستند.
اما براساس گزارش رسمی اتحادیه طلا و جواهر تا ساعت ۱۱ ظهر و نوشتن این گزارش ، قیمت طلای ۱۸ عیار۲۶,۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ شد و ۱۵۰,۰۰۰ هزارتومان افزایش داشت همچنین قیمت سکه طرح قدیم دیروز ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود اما امروز ۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰ شد که ۱,۸۰۰,۰۰۰ هزارتومان گران تر شد . سکه طرح جدید دیروز ۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان صعودی شد.
پیش تازهای دیروز، بازنده های امروز شدند!
البته قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰هزارتومان بود که امروز ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان بالاتر رفت و ربع سکه دیروز ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود درحالی که امروز ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان نسبت به دیروز کاهشی شد. همچنین طلای ۱۸ عیار ۲۸۴ هزار تومان افت کرد و تتر هم ۳,۵۹۷ تومان پایین آمد که این همسویی، یک پیام روشن دارد و آن فشار فروش و افت تقاضا در بازار امروز است.
بنابراین اونس دقیقاً روی ۴۱۹۴ دلار دیروز ایستاده است و درصد تغییرات آن صفر است و این یعنی محرک جهانی خاموش شده و بازار داخلی حالا با نیروی خودش حرکت می کند و این نیرو امروز نزولی بود.
ازسویی دیگر، در روزی که طلا افت کرد، سکه بهار آزادی ۹۹۰ هزار تومان و سکه امامی ۵۲۰ هزار تومان بالا رفت که این رفتار متناقض، نشانه جابه جایی سرمایه از طلای آبشده به سکه است و اینکه خریداران ترجیح دادند در روز افت طلا، سکه بخرند.
نیم و ربع سکه؛ بازنده های امروز
نیم سکه و ربع سکه که دیروز پیشتاز رشد بودند، امروز عقب ماندند ب8ه طوری که نیم سکه ۹۹۰ هزار تومان و ربع سکه ۱,۱۵۰ هزار تومان نسبت به دیروز کاهشی شد که به نظر می رسد خریداران دیروز سکه های کوچک، امروز در حال فروش و نقد کردن سودشان هستند.
اما روند کلی بازار امروز نشان می دهد که بازار توقف و جابه جایی است و طلا با ۲۸۴ هزارتومان روند نزولی دارد و اونس جهانی هم با رقم ۴۱۹۴ دلار ثابت مانده است این درحالی است که سکه تمام از جمله سکه بهار آزادی ۹۹۰هزارتومان و سکه امامی ۵۲۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته اند؛ درحالی که سکه های کوچک نزولی بودند بنابراین بازار امروز بدون موتور جهانی حرکت کرد و در نتیجه، چرخش سرمایه از طلای آبشده به سکه شکل گرفت که به نظر می رسد اگر اونس همچنان بی حرکت بماند، این جابه جایی می تواند ادامه داشته باشد.
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