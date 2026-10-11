قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ مهر؛ طلای ۱۸ عیار عقب نشست

قیمت طلا و سکه امروز تغییر مسیر داد به طوری که نیم سکه و ربع سکه که دیروز پرچمدار رشد بودند، امروز مسیر معکوس را رفتند و نیم سکه ۹۹۰ هزار و ربع سکه ۱,۱۵۰ هزار تومان افت کردند؛ گویا خریداران دیروز، امروز در حال نقد کردن سودشان هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ مهر، برخلاف روز گذشته، آرام و در برخی بخشها نزولی بود . طلای ۱۸ عیار با افت ۲۸۴ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان رسید و این در حالی است که اونس جهانی روی همان ۴۱۹۴ دلار دیروز ثابت مانده و هیچ محرک جهانی تازهای وارد بازار نشده است اما در سمت مقابل، سکه ها صعودی شد به طوری کحه سکه بهار آزادی ۹۹۰ هزار تومان و سکه امامی ۵۲۰ هزار تومان رشد کرد. اما نیم سکه و ربع سکه مسیر معکوس را گرفته و عقب نشستند.

اما براساس گزارش رسمی اتحادیه طلا و جواهر تا ساعت ۱۱ ظهر و نوشتن این گزارش ، قیمت طلای ۱۸ عیار۲۶,۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ شد و ۱۵۰,۰۰۰ هزارتومان افزایش داشت همچنین قیمت سکه طرح قدیم دیروز ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود اما امروز ۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰ شد که ۱,۸۰۰,۰۰۰ هزارتومان گران تر شد . سکه طرح جدید دیروز ۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان صعودی شد.

پیش تازهای دیروز، بازنده های امروز شدند!

البته قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰هزارتومان بود که امروز ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان بالاتر رفت و ربع سکه دیروز ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود درحالی که امروز ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ شد و ۴۰۰,۰۰۰ هزارتومان نسبت به دیروز کاهشی شد. همچنین طلای ۱۸ عیار ۲۸۴ هزار تومان افت کرد و تتر هم ۳,۵۹۷ تومان پایین آمد که این همسویی، یک پیام روشن دارد و آن فشار فروش و افت تقاضا در بازار امروز است.

بنابراین اونس دقیقاً روی ۴۱۹۴ دلار دیروز ایستاده است و درصد تغییرات آن صفر است و این یعنی محرک جهانی خاموش شده و بازار داخلی حالا با نیروی خودش حرکت می کند و این نیرو امروز نزولی بود.

ازسویی دیگر، در روزی که طلا افت کرد، سکه بهار آزادی ۹۹۰ هزار تومان و سکه امامی ۵۲۰ هزار تومان بالا رفت که این رفتار متناقض، نشانه جابه جایی سرمایه از طلای آبشده به سکه است و اینکه خریداران ترجیح دادند در روز افت طلا، سکه بخرند.

نیم و ربع سکه؛ بازنده های امروز

نیم سکه و ربع سکه که دیروز پیشتاز رشد بودند، امروز عقب ماندند ب8ه طوری که نیم سکه ۹۹۰ هزار تومان و ربع سکه ۱,۱۵۰ هزار تومان نسبت به دیروز کاهشی شد که به نظر می رسد خریداران دیروز سکه های کوچک، امروز در حال فروش و نقد کردن سودشان هستند.