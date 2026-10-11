چرا ترامپ خواستار کنار رفتن زلنسکی شد؟؛ عامل اصلی اختلاف چیست؟

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ اوکراین، از لزوم انتخاب رئیس‌جمهوری جدید برای این کشور سخن گفت و اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی بار‌ها فرصت پایان دادن به جنگ با روسیه را از دست داده است.

این اظهارات فراتر از انتقاد‌های معمول واشنگتن از کی‌یف است و نشان می‌دهد اختلاف بر سر شیوه پایان دادن به جنگ، اکنون به مسئله‌ای جدی در روابط آمریکا و اوکراین تبدیل شده است.

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ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تأکید کرد که زلنسکی می‌توانست بار‌ها جنگ را حل‌وفصل کند، اما به گفته او، رئیس‌جمهور اوکراین تمایلی به توافق ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به خسارات سرزمینی و انسانی جنگ، اعلام کرد زمان آن رسیده است که اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند؛ رهبری که بتواند با مسکو به توافق برسد.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف واشنگتن و کی‌یف بر سر حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه تشدید شده است. ترامپ معتقد است این حملات به عرضه جهانی سوخت، به‌ویژه گازوئیل، آسیب می‌زند و هزینه‌های اقتصادی آن به کشاورزان و دامداران آمریکایی منتقل می‌شود. در مقابل، دولت اوکراین حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه را بخشی از راهبرد فشار بر مسکو برای محدود کردن توان اقتصادی و نظامی این کشور می‌داند.

چرا ترامپ خواستار رفتن زلنسکی شده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید تنش میان ترامپ و زلنسکی، حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی روسیه است. کی‌یف از حملات دوربرد برای آسیب زدن به توان تأمین سوخت، درآمد‌های انرژی و پشتیبانی لجستیکی ارتش روسیه استفاده می‌کند.

ترامپ، اما در اظهارات اخیر خود به زلنسکی هشدار داد که حمله به پالایشگاه‌ها را متوقف کند. استدلال او این است که کاهش عرضه فرآورده‌های نفتی روسیه می‌تواند بازار جهانی سوخت را با مشکل مواجه کند و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد آورد.

ترامپ تلاش می‌کند پایان جنگ اوکراین را به‌عنوان یکی از دستاورد‌های سیاست خارجی خود مطرح کند. در عین حال، افزایش هزینه‌های انرژی و پیامد‌های اقتصادی درگیری‌های بین‌المللی برای دولت آمریکا اهمیت داخلی دارد

این اختلاف پس از توافق واشنگتن و مسکو درباره عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی شدت گرفت. در چنین شرایطی، ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه می‌تواند با برنامه دولت آمریکا برای افزایش عرضه سوخت و کاهش فشار قیمتی در تعارض قرار گیرد.

اولویت دادن ترامپ به کاهش هزینه‌های اقتصادی جنگ

ترامپ تلاش می‌کند پایان جنگ اوکراین را به‌عنوان یکی از دستاورد‌های سیاست خارجی خود مطرح کند. در عین حال، افزایش هزینه‌های انرژی و پیامد‌های اقتصادی درگیری‌های بین‌المللی برای دولت آمریکا اهمیت داخلی دارد.

در اظهارات اخیر، ترامپ به‌طور مشخص از تأثیر حملات به پالایشگاه‌های روسیه بر کشاورزان و دامداران آمریکایی سخن گفت. این موضع نشان می‌دهد که از نگاه کاخ سفید، پرونده اوکراین صرفاً یک مسئله نظامی و امنیتی نیست و به بازار سوخت، هزینه تولید و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آمریکایی نیز ارتباط پیدا کرده است.

فشار بر کی‌یف برای پذیرش توافق با مسکو

ترامپ در اظهارات خود بار دیگر اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواهان توافق برای پایان دادن به جنگ است، اما زلنسکی مانع دستیابی به توافق می‌شود.

در مقابل، دولت اوکراین بار‌ها بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و دستیابی به تضمین‌های امنیتی تأکید کرده است. از این رو، اختلاف اصلی تنها بر سر اصل مذاکره نیست؛ بلکه بر سر شرایط پایان جنگ، میزان امتیاز‌های سرزمینی و چگونگی جلوگیری از آغاز دوباره درگیری‌هاست.

آیا زلنسکی مجبور به کناره‌گیری خواهد شد؟

با وجود درخواست صریح ترامپ برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در اوکراین، تحقق چنین سناریویی به عوامل داخلی و حقوقی این کشور وابسته است و نمی‌توان اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا را به معنای نزدیک بودن قطعی پایان دوره سیاسی زلنسکی دانست.

حتی اگر فشار آمریکا بر دولت اوکراین افزایش یابد، کنار رفتن زلنسکی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را نمی‌توان نتیجه‌ای قطعی دانست

رئیس‌جمهور این کشور برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شود و تا زمان آغاز به کار رئیس‌جمهور منتخب بعدی، وظایف خود را ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، در شرایط حکومت نظامی، برگزاری انتخابات با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو است.

در نتیجه، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین صرفاً تابع خواست واشنگتن نیست و به وضعیت حقوقی و امنیتی این کشور نیز بستگی دارد.

از طرف دیگر، وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات ترامپ از زلنسکی دفاع کرد و تأکید داشت که مردم اوکراین حق دارند درباره رهبر خود تصمیم بگیرند. این موضع نشان می‌دهد که کی‌یف در برابر فشار خارجی برای تغییر رهبری، بر مشروعیت داخلی و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود تأکید دارد.

بنابراین، حتی اگر فشار آمریکا بر دولت اوکراین افزایش یابد، کنار رفتن زلنسکی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را نمی‌توان نتیجه‌ای قطعی دانست.

همچنین، تغییر رئیس‌جمهور لزوماً به معنای تغییر فوری مواضع اوکراین درباره تمامیت ارضی، عضویت در ناتو یا تضمین‌های امنیتی نخواهد بود.