اعضای کاروان استقلال پس از ورود به دوحه خبری را شنیدند که به احتمال فراوان جنگ روانی جدید قطری‌ها علیه آنها قبل از مسابقه با الغرافه بوده است.

به گزارش تابناک؛ کاروان استقلال توانست روز شنبه مجوز پرواز مستقیم به قطر را بگیرد و عازم دوحه شود ولی شامگاه شنبه خبر عجیبی در اردوی آبی پوشان دهان به دهان می‌چرخید.

ظاهرا برخی عوامل قطری به استقلالی‌ها گفته بودند مجوز صادر شده برای آنها جهت پرواز مستقیم از تهران به دوحه، صرفا برای آمدن به قطر بوده و استقلال در صورتیکه نتواند مجوز برگشت را بگیرد، باید از طریق ایرلاین‌های خارجی و با استفاده از مسیر عراق یا ترکیه به تهران برگردد!

البته مدیران باشگاه استقلال در تهران این قضیه را جنگ روانی یا ناآگاهی طرف قطری عنوان کردند و مدعی شدند مجوز پرواز چارتر به صورت دوبل گرفته می‌شود و بعید است برای برگشتن تیم دردسری به وجود بیاید.

استقلال دوشنبه شب در دوحه مهمان الغرافه خواهد بود.

منبع: خبرورزشی