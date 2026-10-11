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کد خبر:۱۳۹۸۲۳۳
کد خبر:۱۳۹۸۲۳۳
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نبض خبر

آقایانی که می‌گفتند نفت 150 دلار می‌شود، حالا باید جواب بدهند

سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه تیم مذاکره‌کننده، با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت نفت در پی تحولات منطقه، گفت افرادی که پیش‌تر از نفت ۱۵۰ دلاری سخن می‌گفتند، اکنون باید درباره پیش‌بینی‌های خود پاسخ دهند. او همچنین درباره اثرگذاری انتخابات کنگره آمریکا بر سیاست واشنگتن در قبال ایران پرسید: «می‌گویند کاری کنیم ترامپ انتخابات کنگره را ببازد؛ خب ببازد، بعد چه می‌شود؟» اظهارات آجرلو را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سعید آجرلو مذاکرات ایران و آمریکا افزایش قیمت نفت ویدیو
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