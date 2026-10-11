سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه تیم مذاکره‌کننده، با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت نفت در پی تحولات منطقه، گفت افرادی که پیش‌تر از نفت ۱۵۰ دلاری سخن می‌گفتند، اکنون باید درباره پیش‌بینی‌های خود پاسخ دهند. او همچنین درباره اثرگذاری انتخابات کنگره آمریکا بر سیاست واشنگتن در قبال ایران پرسید: «می‌گویند کاری کنیم ترامپ انتخابات کنگره را ببازد؛ خب ببازد، بعد چه می‌شود؟» اظهارات آجرلو را می‌بینید و می‌شنوید.