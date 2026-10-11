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آیا چین کلید آتش‌بس یمن را می‌زند؟

خبرگزاری یمنی: عربستان از چین خواسته رسماً میانجی‌گری با یمن را برای اعلام آتش‌بس، بر عهده بگیرد. یمن هم گفته پیش از اعلام هرگونه آتش‌بس، ریاض باید تعهدات مربوط به روند صلح را اجرا کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۳۲
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عربستان سعودی

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری یمنی YNP در گزارشی اختصاصی نوشت که منابع آگاه اعلام کرده‌اند عربستان سعودی از دولت چین خواسته است به‌طور رسمی میانجیگری با صنعا را برای اعلام آتش‌بس میان دو طرف بر عهده بگیرد. 

خبرگزاری یمنی YNP در گزارشی اختصاصی نوشت که منابع آگاه اعلام کرده‌اند عربستان سعودی از دولت چین خواسته است به‌طور رسمی میانجیگری با صنعا را برای اعلام آتش‌بس میان دو طرف بر عهده بگیرد.

بنا بر این گزارس؛ این منابع افزودند که ریاض به پکن اطلاع داده است آمادگی دارد با برقراری آتش‌بس با صنعا در یمن موافقت کند؛ آتش‌بسی که توقف عملیات نظامی، از جمله حملات هوایی، را دربرمی‌گیرد.

به گفته این منابع، صنعا نیز اعلام کرده است که پیش از اعلام هرگونه آتش‌بس، عربستان سعودی باید تعهدات مربوط به روند صلح را اجرا کند.
منبع: انتخاب 

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عربستان سعودی چین آتش بس حملات به عربستان انصارالله ریاض
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