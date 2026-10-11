طی اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، تعداد سه نفر از اعضا و مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.

به گزارش تابناک؛ در اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، ۳ عضو و مرتبطین گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.

بنا بر این گزارش؛ خانه امن این گروهک تروریستی تحزیه‌طلب در منطقه عثمان آباد چابهار به همراه محموله سلاح و مهمات شامل یک قبضه سلاح m4، دو قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مقادیری مهمات سلاح‌ m16 کشف گردید.

گفتنی است که اقدام علیه پاسگاه‌های منطقه مانند باهوکلات و شیرگواز در دستور این تیم تروریستی بوده است.

منبع: خبرفوری