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۳ تروریست جیش‌الظلم در چابهار دستگیر شدند

طی اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، تعداد سه نفر از اعضا و مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۲۰
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تروریست جیش‌الظلم

به گزارش تابناک؛ در اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، ۳ عضو و مرتبطین گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.

بنا بر این گزارش؛ خانه امن این گروهک تروریستی تحزیه‌طلب در منطقه عثمان آباد چابهار به همراه محموله سلاح و مهمات شامل یک قبضه سلاح m4، دو قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مقادیری مهمات سلاح‌ m16 کشف گردید.

گفتنی است که اقدام علیه پاسگاه‌های منطقه مانند باهوکلات و شیرگواز در دستور این تیم تروریستی بوده است.

منبع: خبرفوری

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تروریست جیش‌الظلم دستگیری خانه امن ترویست ها چابهار گروهک تروریستی کشف سلاح و مهمات
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