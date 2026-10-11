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واکنش مجلس به ادعای ثابتی درباره تعطیلی جلسات

آنچه باعث تعطیلی جلسات حضوری صحن شده حفظ جان رییس مجلس نیست. بلکه از نصاب نیفتادن پارلمان است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۱۹
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واکنش مجلس به ادعای ثابتی درباره تعطیلی جلسات

به گزارش تابناک، ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ادعای امیرحسین ثابتی درباره تعطیلی جلسات صحن مجلس با هدف حفظ جان محمدباقر قالیباف نوشت:

آنچه باعث تعطیلی جلسات حضوری صحن شده حفظ جان رییس مجلس نیست. بلکه از نصاب نیفتادن پارلمان است.

مجلس اگر از ۱۹۲ نماینده کمتر داشته باشد دیگر امکان برگزاری ندارد. لذا نباید یکجا همه جمع باشند. ولی با شهادت یا مرگ یک نماینده حالا در هر سطحی، دیگر نمایندگان می توانند جایگزین جایگاه حقوقی او در مجلس شوند اما چاره ی جبرانِ افتِ نصاب، تنها انتخابات است.

پیش از این امیرحسین ثابتی نماینده تهران در سخنانی مدعی شده بود مجلس را تعطیل کردند اما قالیباف و رادان جلسات خود را برگزار می کنند.

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ایمان شمسایی امیرحسین ثابتی جلسات صحن قالیباف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
0
5
پاسخ
مجلس محترم لطفا" پیگیری کنید مسئله' چهار نفر تراستی که دارن نفت میفروشن . مردم منتظرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
1
3
پاسخ
مجلس باز کنید جلسات علنی باشه
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