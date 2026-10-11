قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه؛ کاهش نرخ دلار به ۲۶۲ هزار تومان

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با روند کاهشی به کانال ۲۶۲ هزار تومان رسیده است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار، یورو و درهم در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، امروز بازار ارز شاهد دوگانه متفاوتی در نرخ‌هاست؛ در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش همراه شده، نرخ‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روند صعودی به خود گرفته‌اند.

بازار آزاد آزاد؛ تداوم نوسان کاهشی نرخ ها

قیمت دلار آمریکا در شروع بازار آزاد امروز با افت نسبت به روز گذشته، به محدوده ۲۶۲ هزار تومان رسید. در همین راستا، پوند انگلیس نیز با فشار فروش مواجه شده و در سطح ۳۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان کاهشی است. همچنین، یورو و درهم امارات نیز به ترتیب به نرخ‌های ۲۹۴ هزار تومان و ۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده اند.

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بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل این عقب‌نشینی نرخ‌ها در بازار آزاد، افزایش عرضه ارز (سقف ده هزار دلار) از سوی بانک مرکزی و شعب بانکی (از طریق فروش ارز با کارت ملی) است. به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که در روزهای اخیر اقدام به خرید ارز با کارت ملی کرده بودند، اکنون ترجیح داده‌اند با عرضه ارز خود به بازار، از نوسانات سودگیری کنند.

مرکز مبادله؛ چراغ سبز به افزایش قیمت‌ها

در سوی دیگر میدان، مرکز مبادله ایران مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و نرخ حواله‌های ارزی با رشد همراه بوده است.

دلار آمریکا: نرخ خرید حواله دلار در این مرکز به ۱۷۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسید که نسبت به روز شنبه افزایش ۵۳۱ تومانی را ثبت کرده است. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشدی ۵۳۵ تومانی، به ۱۷۸ هزار و ۹۴۱ تومان رسیده است.

یورو: نرخ فروش حواله یورو با عبور از مرز روانی ۲۰۰ هزار تومان، به رقم ۲۰۰ هزار و ۴۴۲ تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۵۸ تومانی نسبت به روز گذشته است. نرخ خرید آن نیز ۱۹۸ هزار و ۶۳۸ تومان اعلام شد.

درهم امارات: حواله درهم نیز از این موج افزایش بی‌نصیب نماند؛ به طوری که نرخ خرید آن به ۴۸ هزار و ۲۸۶ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۱۴۵ تومانی به ۴۸ هزار و ۷۲۴ تومان رسید.

بر اساس این گزارش؛ تفاوت میان نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله، همچنان یکی از متغیرهای اصلی بازار ارز است. افزایش عرضه خرد در بازار آزاد تا حدودی توانسته تب قیمت‌ها را کنترل کند، اما صعود نرخ‌ها در مرکز مبادله نشان می‌دهد که سیاست‌گذار همچنان بر مدیریت نرخ حواله از طریق افزایش تدریجی تاکید دارد.