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سیگنال تازه همتی به بازار ارز

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از تغییر مسیر نرخ دلار و تداوم روند کاهشی آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۴۲
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ناصر همتی

به گزارش تابناک؛ رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی امروز دوشنبه گفت که روند رشد نرخ دلار با اقدامات متعدد بانک مرکزی کاهشی شده و این «روند کاهشی ادامه خواهد داشت.»

همتی می‌گوید که دشمن در تلاش است با «شوک رسانه‌ای و اخبار جعلی و دروغ»، این روند را متوقف کند.

با عبور قیمت دلار از ۲۳۵ هزار تومان در ابتدای مهرماه وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت با انتشار نمودار‌ها و انجام مصاحبه‌های متعدد تلاش کرد انتظارات در بازار ارز را تشدید کند.

هم‌زمان با اظهارات بسنت قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و در مقطعی وارد کانال ۲۷۰ هزار تومان شد.

با این حال با ورود بانک مرکزی به بازار و اجرای فعالانه سیسات مداخله در بازار اسکناس، روند افزایشی قیمت دلار تغییر کرد و نرخ آن در حال حاضر با حدود ۳ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۶۲ هزار تومان رسیده است.

منبع: فارس

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عبدالناصر همتی قیمت دلار بازار ارز
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