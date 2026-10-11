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حضور وزیرامورخارجه در همایش «اکوساید»
حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در همایش بینالمللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»
کد خبر:
۱۳۹۸۲۱۴
تاریخ انتشار:
۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
11 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۸۲۱۴
|
۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
11 October 2026
|
1235
بازدید
1235
بازدید
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برچسب ها
سید عباس عراقچی
اکوساید
جنایات جنگی
همایش بین المللی
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