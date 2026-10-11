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حضور وزیرامورخارجه در همایش «اکوساید»

حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»
کد خبر: ۱۳۹۸۲۱۴
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سید عباس عراقچی
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سید عباس عراقچی اکوساید جنایات جنگی همایش بین المللی
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