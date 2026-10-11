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کد خبر: ۱۳۹۸۲۱۱
بازدید: ۱۳۴۱

عکس: طوفان «آیزایا» در فلوریدا

در حالی که طوفان آیزایا با تخریب سقف‌ها و نمای ساختمان‌ها در منطقه پن‌هندل فلوریدا به مسیر خود به سمت مناطق داخلی ادامه می‌دهد، مقامات هواشناسی نسبت به تشدید بارش‌ها و خطر وقوع سیل‌های ناگهانی و گردباد در سراسر ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا هشدار دادند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل طوفان آیزایا فلوریدا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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