عکس: طوفان «آیزایا» در فلوریدا
در حالی که طوفان آیزایا با تخریب سقفها و نمای ساختمانها در منطقه پنهندل فلوریدا به مسیر خود به سمت مناطق داخلی ادامه میدهد، مقامات هواشناسی نسبت به تشدید بارشها و خطر وقوع سیلهای ناگهانی و گردباد در سراسر ایالتهای جنوب شرقی آمریکا هشدار دادند.
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برچسبها:عکس بین الملل طوفان آیزایا فلوریدا
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