عکس: طوفان «آیزایا» در فلوریدا

در حالی که طوفان آیزایا با تخریب سقف‌ها و نمای ساختمان‌ها در منطقه پن‌هندل فلوریدا به مسیر خود به سمت مناطق داخلی ادامه می‌دهد، مقامات هواشناسی نسبت به تشدید بارش‌ها و خطر وقوع سیل‌های ناگهانی و گردباد در سراسر ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا هشدار دادند.