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کد خبر: ۱۳۹۸۲۰۷
بازدید: ۲

عکس: وضعیت اضطراری در پاناما پس از زلزله ۷.۵ ریشتری

به دنبال وقوع زمین‌لرزه قدرتمند ۷.۵ ریشتری در پاناما که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، خانه‌ها و مراکز درمانی در مناطق مختلف این کشور وارد کرد، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد. خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، ضمن تشکیل کمیسیونی ویژه برای مدیریت عملیات امداد و نجات، از بسیج تمامی نهادهای دولتی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و جمع‌آوری کمک‌های مردمی خبر داد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زلزله پاناما
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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