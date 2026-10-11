عکس: وضعیت اضطراری در پاناما پس از زلزله ۷.۵ ریشتری

به دنبال وقوع زمین‌لرزه قدرتمند ۷.۵ ریشتری در پاناما که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، خانه‌ها و مراکز درمانی در مناطق مختلف این کشور وارد کرد، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد. خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، ضمن تشکیل کمیسیونی ویژه برای مدیریت عملیات امداد و نجات، از بسیج تمامی نهادهای دولتی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و جمع‌آوری کمک‌های مردمی خبر داد.