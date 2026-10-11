عکس: اعتراضات ضداسرائیلی در اروپا

در حالی که یک سال از توافق موسوم به آتش‌بس می‌گذرد، معترضان در پایتخت‌های اروپایی با اشاره به جان‌باختن صدها نفر پس از این توافق، آن را ناکارآمد خواندند. تظاهرکنندگان در لندن، برلین و رم، ضمن محکوم کردن حملات روزانه اسرائیل، خواستار پایان دادن به سیاست‌های نظامی و حمایت‌های تسلیحاتی دولت‌های غربی از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شدند.