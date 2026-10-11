۲ مرد تبعه افغانستان که با چند همدست دیگرشان و استفاده از سلاح سرد از شهروندان تهرانی در پارک نهج‌البلاغه زورگیری می‌کردند، پس از دستگیری اتهام خود را نپذیرفتند.

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده از شامگاه سیزده‌به‌در امسال آغاز شد؛ زمانی که گزارش زورگیری از چند جوان در پارک نهج‌البلاغه تهران به پلیس آگاهی رسید. بررسی‌های اولیه نشان داد ۴ جوان هنگام خروج از پارک و در محوطه پارکینگ هدف حمله گروهی از سارقان افغان قرار گرفته‌اند.

مهاجمان که نیمچه‌قمه در دست داشتند، به آنها حمله کردند. ۲ نفر از جوانان موفق به فرار شدند، اما ۲ نفر دیگر گرفتار سارقان شدند و موتورسیکلت و تلفن‌های همراه‌شان را از دست دادند.

چند روز بعد گزارش سرقت دیگری در همین پارک به پلیس رسید. این بار ۳ مرد افغان به زنی جوان حمله کرده و با تهدید، طلا‌ها و تلفن همراه او را به سرقت برده بودند.

با ادامه تحقیقات، ۲ مظنون به نام‌های نعمت و جمعه شناسایی و دستگیر شدند و تعدادی از شاکیان نیز آنها را در پلیس آگاهی شناسایی کردند. پس از تکمیل تحقیقات، برای دو متهم به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران رفت.

سرقت طلا‌های زن توسط ۳ مرد

صبح دیروز، متهمان در شعبه سیزدهم این دادگاه پای میز محاکمه ایستادند. نخستین شاکی زنی بود که از سرقت طلا‌ها و گوشی تلفن همراهش گفت.

وی در تشریح ماجرا توضیح داد: در پارک بودم که ۳ مرد افغان به سمتم آمدند. یکی از آنها که بعد از دستگیری فهمیدم جمعه نام دارد، چاقویی روی پهلویم گذاشت و تهدیدم کرد. چون طلاهایم زیر لباس‌هایم پنهان بود، گردن و مچ دستم را بررسی کردند و زیورآلاتم را برداشتند.

وی افزود: جمعه از من خواست قفل گوشی‌ام را باز کنم. بعد تلفن را گرفتند و هر سه به سمت موتورسیکلتی رفتند که بالاتر از پارک متوقف بود. آن‌قدر شوکه شده بودم که نتوانستم فریاد بزنم. یک گل‌فروش وقتی متوجه شد از من سرقت شده است، با پلیس تماس گرفت.

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این زن اظهار کرد: در گزارش اولیه گفته بودم یکی از سارقان لب‌های برجسته و چشمان روشنی داشت که با مشخصات جمعه مطابقت می‌کند. قرار بود گوشی آیفون ۱۳ پرومکسم را پس بدهند، اما آن را با خود بردند.

وکیل شاکی نیز با اشاره به اظهارات ثبت‌شده در پرونده گفت: جمعه در صفحه ۲۳ پرونده به مشارکت در این سرقت با ۲ نفر دیگر اقرار کرده است. به گفته او، هنگام دستگیری متهم سلاح سرد نیز کشف شده بود.

سرقت موتورسیکلت و موبایل توسط ۶ مرد

شاکی دوم درباره زورگیری شب سیزده‌به‌در گفت: حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب بود و من و دوستانم تصمیم گرفتیم پارک نهج‌البلاغه را ترک کنیم. فردی ما را زیر نظر داشت. وقتی به پارکینگ رسیدیم، ۶ مرد افغان با نیمچه‌قمه به ما حمله کردند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از دوستانم فرار کردند، اما من و یکی دیگر از آنها گرفتار شدیم. مهاجمان، با تهدید، موتورسیکلت و گوشی تلفن‌همراهم را بردند. صورت‌شان پوشیده نبود و توانستم آنها را شناسایی کنم.

شاکی سوم نیز گفت سارقان با تهدید گوشی تلفن همراهش را گرفته‌اند و یکی از آنها با نیمچه‌قمه ضربه‌ای به سرش زده است؛ ضربه‌ای که به دلیل داشتن کلاه، آسیب زیادی به او وارد نکرده بود.

هر کسی چشم روشن و لب برجسته دارد که دزد نیست!

پس از اظهارات شاکیان، نوبت به دفاعیات متهمان رسید. هر دو نفر اتهام‌های مطرح‌شده و گفته‌های شاهدان را رد کردند.

جمعه در دفاع از خود گفت: اگر این سرقت‌ها را من انجام داده‌ام، دلیل و مدرک ارائه کنید. نمی‌شود همین‌طور کسی را دزد خطاب کرد. هر کسی که چشمان روشن و لب‌های برجسته داشته باشد، نباید سارق معرفی شود.

وی افزود: من اتهامم را قبول ندارم. از کودکی در ایران بزرگ شده‌ام، کنار پدرم کار کرده‌ام و با پول کارم موتورسیکلت خریده‌ام. ۶ ماه است در زندان هستم و سندی هم ندارم که با گذاشتن آن آزاد شوم.

با مادرم و خواهرم زندگی می‌کنم

نعمت نیز اتهام را نپذیرفت و گفت: سال ۱۳۹۴ به صورت غیرقانونی وارد ایران شدم. شب سیزده‌به‌در در خانه فامیل‌هایم در فرحزاد بودم و آنها می‌توانند حضورم را تأیید کنند. با مادرم و ۲ خواهرم در ایران زندگی می‌کنم و مرتکب جرمی نشده‌ام.

در پایان جلسه، قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره پرونده وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین