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کد خبر: ۱۳۹۸۲۰۱
بازدید: ۸۵۱
نظرات: ۱

عکس: جشنواره گل‌های لاله در استرالیا

جشنواره سالانه و یک‌ماهه «تسِلار» در شهر «سیلوان» در ایالت ویکتوریای استرالیا آغاز شد. این رویداد که در یک مزرعه گل برگزار می‌شود، همزمان با اوج شکوفایی لاله و دیگر گل‌های بهاری، چشم‌اندازی تماشایی از دشت‌های رنگارنگ را برای بازدیدکنندگان به ارمغان آورده است.

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برچسب‌ها:
بین الملل جشنواره گل‌های لاله استرالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
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