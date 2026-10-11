عکس: جشنواره گلهای لاله در استرالیا
جشنواره سالانه و یکماهه «تسِلار» در شهر «سیلوان» در ایالت ویکتوریای استرالیا آغاز شد. این رویداد که در یک مزرعه گل برگزار میشود، همزمان با اوج شکوفایی لاله و دیگر گلهای بهاری، چشماندازی تماشایی از دشتهای رنگارنگ را برای بازدیدکنندگان به ارمغان آورده است.
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برچسبها:بین الملل جشنواره گلهای لاله استرالیا
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