عکس: جشنواره گل‌های لاله در استرالیا

جشنواره سالانه و یک‌ماهه «تسِلار» در شهر «سیلوان» در ایالت ویکتوریای استرالیا آغاز شد. این رویداد که در یک مزرعه گل برگزار می‌شود، همزمان با اوج شکوفایی لاله و دیگر گل‌های بهاری، چشم‌اندازی تماشایی از دشت‌های رنگارنگ را برای بازدیدکنندگان به ارمغان آورده است.