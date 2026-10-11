ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اکنون به عملیات نظامی عربستان علیه حوثی‌های یمن خواهید پیوست، گفت: «ما به‌تازگی از حمله اخیر مطلع شدیم؛ تصمیم‌گیری خواهیم کرد. ما موضوع را بررسی خواهیم کرد.»

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در واکنش به پرسشی درباره تأثیر حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض بر تصمیم واشنگتن برای حمله به ایران، گفت که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

دونالد ترامپ روز شنبه به وقت محلی در کاخ سفید هنگام عزیمت برای شرکت در یک گردهمایی در تنسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه«گفتید تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنید. آیا این حمله اخیر در عربستان سعودی آن را تغییر داد؟» گفت: موضوع را بررسی خواهیم کرد.

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اکنون به عملیات نظامی عربستان علیه حوثی‌های یمن خواهید پیوست، گفت: «ما به‌تازگی از حمله اخیر مطلع شدیم؛ تصمیم‌گیری خواهیم کرد. ما موضوع را بررسی خواهیم کرد.»



به گزارش رسانه های عربی،‌ حمله عصر امروز(شنبه) نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض پس از آن انجام شد که بعد از ظهر امروز جنگنده‌های سعودی، در چهار نوبت، فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

منبع: عصر ایران