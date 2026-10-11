پاسخ تاجرنیا به شایعه مذاکره با بیرانوند

به گزارش تابناک؛ تاجرنیا به شایعات پیرامون حضور علیرضا بیرانوند در استقلال واکنش نشان داد. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، درباره اتفاقات پیش از دیدار استقلال و تراکتور اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی فوتبال ما این است که حاشیه به‌شدت بر متن غلبه کرده است. اتفاقی که چند روز پیش از آغاز بازی‌ها درباره یاسر آسانی رخ داد و نامه‌ای که قبل از بازی با تراکتور منتشر شد، به نظر من نمونه‌ای از بداخلاقی در فوتبال است. اینکه باشگاهی به مجموعه‌ای نامه بنویسد و آن نامه بلافاصله سر از رسانه‌ها درآورد، این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف اصلی، صرفاً موضوع مندرج در نامه نبوده، بلکه ایجاد حاشیه و برهم زدن تمرکز تیم رقیب نیز مدنظر بوده است.

وی افزود: من شخصاً افتخار داشته‌ام دوره دندانپزشکی عمومی خود را در شهر تبریز بگذرانم و شناخت خوبی از مردم آذربایجان دارم. تراکتور باشگاهی بااصالت است و مردم آذربایجان نیز همواره به مهمان‌نوازی شهره بوده‌اند. به همین دلیل، وقتی بعضاً رفتارهایی از سوی مدیریت باشگاه رخ می‌دهد که با این فرهنگ مهمان‌نوازی همخوانی ندارد، برای من تعجب‌آور است. اینجا بد نیست این بیت را یادآوری کنم. «شهر تبریز است، جان قربان جانان می‌کند - سرمه چشم از غبار کفش مهمان می‌کند»

هیچ مذاکره‌ای با بیرانوند صورت نگرفته است

تاجرنیا درباره شایعات مطرح‌شده پیرامون حضور علیرضا بیرانوند در رختکن استقلال پس از پایان مسابقه و همچنین مذاکره احتمالی او با استقلال گفت: به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال صریحاً اعلام می‌کنم که نه با آقای بیرانوند و نه از سوی ایشان تاکنون هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. بنابراین، وارد کردن نام دروازه‌بان تیم ملی در چنین موضوعاتی، صرفاً موجب ایجاد حاشیه می‌شود.

وی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم و خودم نیز در رختکن حضور داشتم، آقای بیرانوند به رختکن استقلال نیامد. البته تعدادی از بازیکنان برای خوشامدگویی و احوالپرسی نزد اعضای تیم استقلال آمدند که اتفاقاً این رفتار را باید از نکات مثبت و زیبای این مسابقه دانست.

انتخاب مدیرعامل پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره آخرین وضعیت انتخاب مدیرعامل باشگاه اظهار کرد: هیات‌مدیره جدید تقریباً مستقر شده است. در چارچوب حاکمیت شرکتی، ابتدا اعضای هیئت‌مدیره باید مسئولیت خود را رسماً بپذیرند که این مرحله انجام شده است. آقای متدین نیز در دوره قبلی از سوی اعضای هیات‌مدیره به‌عنوان گزینه مدیرعاملی انتخاب شده بود و بعید می‌دانم هیات‌مدیره فعلی نیز با این موضوع مشکلی داشته باشد.

وی افزود: با این حال، موضوع باید هم در مجموعه هلدینگ خلیج فارس و هم با توجه به بخشنامه‌ها و ضوابط فدراسیون فوتبال، مراحل و استعلام‌های لازم را طی کند. پس از طی این فرآیند، تکلیف مدیرعامل باشگاه مشخص خواهد شد.

تاجرنیا درباره خروج علی نظری جویباری و علوی از هیات‌مدیره نیز گفت: تغییرات با هدف تقویت باشگاه انجام شده است. آقایان نظری و علوی هر دو از اعضای خوب و فعال هیات‌مدیره بودند و از زحمات آنها قدردانی می‌کنم.

پیشنهادی برای اهدای جام به شهدای میناب نداده‌ایم

وی در پاسخ به اخباری مبنی بر اینکه استقلال پیشنهاد داده است جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر را به شهدای میناب اهدا کند، گفت: چنین پیشنهادی از سوی باشگاه استقلال مطرح نشده است. شهدای میناب از افتخارات کشور هستند و یاد و نام آنان همواره برای ما عزیز و گرامی است، اما موضوعی که مطرح شده، ارتباطی با درخواست باشگاه استقلال درباره تعیین تکلیف قهرمانی فصل گذشته ندارد.

تاجرنیا درباره پیگیری درخواست استقلال از فدراسیون فوتبال برای دریافت جام فصل بیست و پنجم لیگ برتر توضیح داد: سه روز پیش در جلسه‌ای با حضور آقای تاج، وزیر ورزش و جوانان و مسئولان استان سیستان و بلوچستان حضور داشتم. موضوع اصلی جلسه، بررسی و تصویب حضور تیم «ب» استقلال در این استان بود. در حاشیه همان جلسه از آقای تاج خواستم درخواست رسمی باشگاه استقلال درباره تعیین تکلیف قهرمانی فصل گذشته در هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح شود.

وی افزود: انتظار ما حداقل این است که درخواست باشگاه به‌طور رسمی در هیات‌رئیسه بررسی شود. اگر اعضای هیات‌رئیسه نظر یا استدلالی درباره پذیرش یا رد این درخواست دارند، آن را به باشگاه اعلام کنند. ما این مطالبه را حق باشگاه استقلال می‌دانیم و انتظار داریم موضوع در مرجع رسمی تصمیم‌گیری مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. اگر قرار است پیشنهاد استقلال پذیرفته نشود، طبیعتاً باید مشخص شود استدلال هیات‌رئیسه برای رد آن چیست.

پیشنهاد استقلال برای ادامه جام حذفی فصل گذشته

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره پیشنهاد این باشگاه برای تعیین تکلیف جام حذفی نیز گفت: با توجه به تراکم مسابقات و برنامه‌های پیش‌رو، از جمله رقابت‌های ملی و آسیایی، ممکن است برگزاری کامل جام حذفی فصل جاری با دشواری‌هایی مواجه شود. از نگاه ما بهتر است جام حذفی در کنار لیگ برگزار شود، اما اگر امکان برگزاری کامل مسابقات وجود ندارد، پیشنهاد کرده‌ایم رقابت‌های فصل گذشته که هشت تیم در آن باقی مانده بودند، ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: برای تعیین قهرمان از میان هشت تیم، در مجموع تنها هفت مسابقه لازم است و می‌توان این رقابت‌ها را در یک بازه فشرده، حدود ۹ روز، به پایان رساند. تصور نمی‌کنم اجرای چنین برنامه‌ای کار دشواری باشد و به این ترتیب تکلیف جام فصل گذشته نیز در زمین مسابقه مشخص خواهد شد.

دیدار با الغرافه و شرایط استقلال در آسیا

تاجرنیا در پایان درباره دیدار استقلال مقابل الغرافه در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: بازی بسیار حساسی مقابل الغرافه در پیش داریم. متأسفانه در این مسابقه از حضور تماشاگران خود محروم هستیم، اما بازیکنان ما انگیزه زیادی دارند تا نمایش خوبی ارائه کنند.

وی افزود: وقفه فیفادی به تیم‌هایی که در رقابت‌های آسیایی حضور دارند لطمه می‌زند. استقلال در هفته‌های گذشته روند رو به رشدی داشت و این تعطیلی تا حدی در آن روند وقفه ایجاد کرد. با این حال، دیدار مقابل تراکتور، آن هم در جو سنگین ورزشگاه یادگار امام و با وجود حاشیه‌هایی که پیرامون مسابقه شکل گرفت، برای ما نتیجه قابل قبولی داشت و از جهاتی می‌توان آن را یک پیش‌مسابقه مناسب برای دیدار آسیایی دانست.

سرپرست مدیرعاملی استقلال در پایان گفت: استقلال مقابل تیم‌هایی که فوتبال بازی می‌کنند، توانایی ارائه فوتبال باکیفیت را دارد. اطمینان دارم بازیکنان ما مقابل الغرافه با انگیزه و تمرکز بالا وارد زمین خواهند شد و برای کسب نتیجه مطلوب تلاش خواهند کرد.